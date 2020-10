Vzťahová a sex koučka: Dobrých milencov z nás nerobí zvládnutá choreografia, ale komunikácia

Informácie o sexe sme tajne čerpali z porna, prípadne od kamarátov a to nás väčšinou ešte viac zmiatlo. Aby sme mohli prelomiť tabu, je potrebné začať sa o týchto témach rozprávať a zdieľať pravdivé informácie.

Simona Mačorová je certifikovanou EMCC (European Mentoring & Coaching Council – pozn. red.) vzťahovou a sex koučkou. Výcvik, ktorý sa týkal vzťahov a sexu absolvovala v Španielsku a v súčasnosti si dokončuje akreditovaný tréning, ktorý sa zameriava na edukáciu v oblasti vzťahov a sexu pre študentov.

Aj napriek tomu, že na Slovensku je téma sexu tabuizovaná, Simona sa to snaží napraviť a otvorene rozpráva o tom, prečo je objavovanie vlastného tela dôležité. Vysvetľuje, že že sex nie je len o rozmnožovaní, ale aj o potešení radosti, hravosti, zábave a skúmaní.

Pracuješ ako relationship & sex coach. V podstate pomáhaš zachraňovať ľuďom vzťahy a sexuálny život. Ako vnímaš vzťahy ty?

Sú základom našej spoločnosti, či ide o priateľstvo, partnerstvo alebo kolegiálne vzťahy na pracovisku. To, v akých vzťahoch žijeme, sa odráža na vnútornej pohode a na celkovej radosti zo života.

V zahraničí je povolanie tohto charakteru normálne, priam až vyhľadávané. U nás už menej. Prečo si sa preň rozhodla?

Sexualita ma fascinovala od skorej puberty. Vyrastala som v prostredí, kde sa o nej nesmelo hovoriť. Obklopovala ju hanba a bolo to vždy niečo zakázané, čo následne vplývalo na sexuálny život.

Je na Slovensku veľa ľudí, ktorí sa venujú rovnakému povolaniu ako ty?

Postupne sa povedomie dostáva aj na Slovensko a máme tu profesionálov, ktorí sa venujú danej téme, či už ide o koučing alebo špecifickú prácu na vzťahoch. Podľa mňa je to úžasné, pretože verím, že vzťahy a sexualita sú základom a súčasťou nášho každodenného života. Chýba nám dostatočné vzdelanie a podpora v tejto oblasti.

Čo ťa na tvojej profesii najviac baví?

Že ide o neustále vzdelávanie. Každé stretnutie je introspekcia do vnútra. A, samozrejme, najdôležitejšia je samotná prax.

Vyhľadávajú ťa najmä zahraniční klienti alebo sa tvoja klientela skladá prevažne zo Slovákov?

Zo začiatku som bola orientovaná najmä na klientov zo zahraničia. Cudzinci sú viac oboznámení s celým konceptom koučingu. V súčasnosti nastala zmena a koučing sa stáva bežnou praxou aj na Slovensku. Mnohí Slováci ma navštevujú s obrovskou úľavou. Sú šťastní, že sa s niekym môžu otvorene a bez predsudkov porozprávať o vzťahu či intímnom živote.

Prečo to tak je? Zdá sa, že rozprávanie o sexe je v strednej Európe, ako aj na Slovensku, vcelku tabuizovaná téma.

Našťastie sa to mení. Už aj na Slovensku cítiť otvorenosť a zvedavosť. Nie je to len sex, čo je tabu. Ťažko sa nám baví aj o peniazoch alebo o smrti. Neboli sme tak vychovávaní či vzdelávaní, nebola to pre nás norma. Informácie sme tajne čerpali z porna, prípadne od kamarátov a to nás väčšinou ešte viac zmiatlo. Aby sme mohli prelomiť tabu, je potrebné začať sa o týchto témach rozprávať a zdieľať pravdivé informácie.

V čom spočíva tvoja práca?

Klientov počúvam, pýtam sa, umožňujem prehodnotiť priority, iniciujem zmeny, monitorujem pokrok, pomáham posilňovať a podporovať potenciál jednotlivca alebo páru. Mojou prácou je aj otvárať možnosti, aby sa klienti dokázali pozrieť na veci z novej perspektívy. Pomocou metód a nástrojov asistujem klientom stanoviť si ich cieľ a nájsť vnútornú silu ho zrealizovať.

Kedy sa človek rozhodne, že ťa navštívi?

Je to individuálne. Sú klienti, ktorí ma skontaktujú ešte predtým, ako sa postavia pred problém. Takýto ľudia chcú pracovať na sebe a na svojom vzťahu priebežne. Väčšina však príde s konkrétnou otázkou, záležitosťou či problémom, ktorý chcú riešiť. Moja práca je aktívny proces a skvelý spôsob, ako sa naučiť pestovať zdravý vzťah nielen k partnerovi, ale aj k sebe samému.

S akými problémami ťa najčastejšie navštevujú?

Je to rôzne. Sprevádzam ľudí na ceste, keď si chcú nájsť partnera, zlepšiť vzťah a budovať intimitu. Niektorí ma vyhľadajú, lebo si potrebujú obnoviť sexuálny život alebo pochopiť vlastnú sexualitu. Mojou prácou je podporovať ich, keď prechádzajú rozchodom alebo rozvodom, keď zažívajú problémy s erekciou, predčasnou ejakuláciou, majú ťažkosti pri sexe alebo pri prijímaní potešenia.

Navštevujú ma aj partneri, ktorí majú rozdielnu sexuálnu túžbu alebo takí, ktorí chcú skvalitniť komunikačné zručnosti, naučiť sa vnímať vlastné telo a uvedomiť si svoju hodnotu. Jednoducho, keď niečo neklape vo vzťahu alebo v sexe, som tu pre nich a spoločne hľadáme príčinu.

Fungujúci intímny život je základným pilierom partnerstva. Aký je tvoj názor na sex až po svadbe?

Rozhodnutie je na oboch partneroch. Rozprávať sa o sexe, túžbach, potrebách či fantáziách je však veľmi dôležité. Bez ohľadu na to, či máme sex pred alebo po svadbe. To, či sa rozhodneme spolu milovať pred svadbou alebo po, nezaručuje spokojný sexuálny život. Ak sa rozhodneme počkať, je to naša osobná voľba a musí byť rešpektovaná.

Ako vnímaš vieru, akúkoľvek, v partnerskom živote? Máš pocit, že niekedy zasahuje negatívne do sexuálneho života?

Keď si vyberáme partnera alebo partnerku a rozhodneme sa vstúpiť do vzťahu a zaviazať sa, tak ich berieme takých, akí sú. Rešpektujeme ich vieru, presvedčenie i hodnoty. O tomto sa treba rozprávať na prvom alebo na druhom rande. Tieto veci nemôžeme vynechať a rozoberať len to, aké máme hobby či záľuby.

Venuješ sa coachingu, čo v preklade znamená trénovanie. V prípade, že by ťa klienti oslovili, aby si im asistovala a pomáhala pri pohlavnom styku, brala by si to ako bizardnosť alebo by si v tom nevidela nič zlé a súhlasila by si?

Vtipná otázka. Často si myslíme, že sex je o najlepších technikách, ktoré sú dostupné na trhu. Dobrých milencov z nás nerobí zvládnutá choreografia, ale komunikácia. Každé sexuálne stretnutie je iné, vplýva naň veľa faktorov. Niekedy chceme hlbšie spojenie, inokedy vášnivú „rýchlovku“. Preto je dôležité, povedať tomu druhému, čo chcem, ako sa cítim a na čo mám chuť.

Podstatné je nebáť sa experimentovať v rámci súhlasu oboch partnerov. Rutina a stres zabíjajú vášeň a chuť na sex. Mojou úlohou ako koučky nie je asistovať pri pohlavnom styku, ale naviesť a sprevádzať partnerov pomocou overených metód a techník, aby si vzájomne dovolili sa spoznávať a mohli si užiť sex so všetkým, čo ponúka.

Žijeme v dobe sociálnych sietí či zoznamovacích aplikácií. Zdá sa, že nájsť si „bokovku“ nebolo nikdy jednoduchšie. Ako sú na tom v súčasnosti páry s neverou?

Niektoré štatistiky tvrdia, že takmer každý druhý človek bol aspoň raz za život neverný. Podľa výskumu Go4insight, ktorý skúmal vzorku 1000 respondentov, zistil, že takmer 70 % opýtaných uvádza neveru ako dôvod na rozvod alebo rozchod partnerov.

Vieme konkrétne zadefinovať, kedy ide o neveru?

Treba si položiť otázku, čo vlastne nevera pre nás znamená. Považuje sa bozkávanie s iným človekom za neveru? Alebo ide o neveru, keď idem s kolegom na drink? Alebo sa za neveru považuje až pocit, ktorý začínam cítiť k inej osobe? A čo sexting a posielanie provokatívnych aktov a četovanie?

Nedá sa to určiť. Nerozprávame sa o tom, nedefinujeme si hranice. A tým pádom, keď sa ocitneme v situácii, ktorá môže viesť k nevere, nie sme úprimní nielen k druhému, ale ani k sebe samému. Nevera je často výsledok toho, že nám vo vzťahu niečo chýba. Naše potreby sú nenaplnené. Takisto často viníme z nevery iba dotyčnú nevernú osobu, ale nepozeráme sa na príčinu, čo k nej viedlo.

Je nemožné odpovedať jednotne, každá situácia je iná, ale mal by človek, vo všeobecnosti, odpustiť neveru?

To je individuálne. Treba sa pozrieť na príčinu. Možno to nie je až tak o odpustení, ako o tom, či si partneri dokážu naďalej dôverovať. Bez dôvery sa nedá budovať vzťah. Vzťah je vytvorený na to, aby slúžil ľuďom, nie naopak.

Aké chyby robievame vo vzťahoch najčastejšie?

Často zabúdame na osobný rozvoj a vnútorný rast. Zdravý vzťah začína sebaprijatím, prinášaním vedomia do našich činov a všímavosťou. Tým sa stávame jeden druhému inšpiráciou.

Rovnako zabúdame, že sme vo vzťahu. Keď sa rozhodneme s niekým budovať vzťah, buďme tam. Znamená to investíciu, čas a energiu. A nielen na začiatku, keď všetko vyzerá tak jednoducho. Plánujme rande, ukážme, že neberieme partnera ako samozrejmosť. Byť v šťastnom a zdravom vzťahu je každodenná voľba. Ďalšou chybou je, že z intimity nerobíme prioritu a nechávame, aby nám rutina ničila sexuálny život. A niekedy sa berieme až príliš vážne.