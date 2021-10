Rekapitulujú staré udalosti alebo len nie sú dostatočne vtipné: Toto je 10 najnudnejších epizód sitkomu Priatelia

Priatelia patria snáď medzi najikonickejšie sitkomy, ktoré kedy vznikli. Tie postavy všetci milujeme a nemáme problém seriál pozerať stále dookola. Kým sa z niektorých epizód stali pamätné aj vďaka svojmu humoru, nájdu sa aj také, pri ktorých sa až tak nezabávame. Toto je 10 častí Priateľov, ktoré ľudia hodnotia ako najnudnejšie.

Internet je plný rebríčkov scén a častí seriálu Priatelia, ktoré nás aj po rokoch dokážu stále rozosmiať. Nepochybujeme, že by ste z fleku dokázali vymenovať tie najlepšie. Spomeňme si napríklad na Rossa prezlečeného za vianočného pásavca, Monicu ako opisuje erotogénne zóny na ženskom tele alebo jej tanec s moriakom na hlave.

Tentokrát sme sa rozhodli pozrieť na epizódy tohto obľúbeného seriálu, ktoré oproti spomínaným postrádali trochu humoru. Iba dodávame, že v žiadnom prípade netvrdíme, že sú zlé. Akurát by ste ich už pri niekoľkonásobnom opätovnom pozeraní Priateľov pravdepodobne preskočili a pustili si radšej časť, ktorú máte radšej.

O tom, ako bol Ross v pohode / The One Where Ross Is Fine (10×02)

Rachel a Joey sú vo vzťahu, s čím sa musí ich priateľ Ross vyrovnať. Aj keď sám chodí s Charlie, táto situácia pre neho nie je jednoduchá, vzhľadom na to, čo všetko si spolu s Rachel prežili. Ako však hovorí, je v pohode. A aby to kamarátom dokázal, zorganizuje spoločnú večeru. Na nej sa opije a celá situácia nakoniec nie je príjemná pre nikoho. Možno aj to zapríčinilo, že táto časť stratila na svojom tempe a je treba uznať, že niektorých divákov môže nudiť.

Rossov zoznam / The One with the List (02×08)

Ross sa nachádza v citovom trojuholníku a nie je si istý tým, čo urobiť. Preto spíše zoznam pre a proti, ktorý mu má vybrať, či je jeho pravou Rachel alebo Julie. K vytvoreniu tohto zoznamu Ross pristupuje zodpovedne a dá si skutočne záležať. Znova ide o epizódu, ktorá nemusí byť pre divákov až tak zaujímavá, keď ju už poznajú, pretože v nej prakticky nenájdeme žiadny z ikonických vtipov, ktoré sa stali legendárnymi.

Seriálový večierok / The One with the Soap Opera Party (09×20)

Ak si dávate opakované pozeranie Priateľov, pri ktorom si pripomínate iba tie najlepšie a najvtipnejšie časti, je veľká pravdepodobnosť, že túto medzi nimi tiež neuvidíte. Ide o epizódu, v ktorej sa priatelia zúčastnia seriálového večierka, na ktorý ich pozve Joey. Aj tu sa potvrdilo, že nové prostredie môže byť obrazovo zaujímavé, nie je však zárukou humoru a oživenia.

O tom, ako všetci mali 30 / The One Where They All Turn Thirty (07×14)

Hlavný dej tejto epizódy sa točí okolo Rachel, ktorá práve oslavuje svoje tridsiate narodeniny a prehodnocuje svoj život a vzťahy. Popritom však sledujeme spomínanie zvyšku priateľov na to, ako vyzeralo toto ich jubileum. Samotný príbeh sa teda nikam neposúva a pri spomienkach na minulosť chýba aj ich situačný humor, ktorý všetci tak milujeme.

Rossova svadba 1. časť / The One with Ross’s Wedding: Part One (04×23)

Epizóda situovaná do prostredia Londýna rozoberá prípravy na svadbu Rossa a Emily, ktoré nejdú úplne podľa ich predstáv. Rachel sa v poslednej chvíli napokon rozhodne, že sa Rossa nechce vzdať a poletí za priateľmi tiež. Táto časť je akousi predprípravou k vyvrcholeniu, ktoré nastáva v ďalšej a ktoré je značne dramatickejšie. A keďže to najzásadnejšie ešte iba príde, tak je pochopiteľné, prečo je slabšia.

O pozvánke / The One With the Invitation (04×21)

Nepovažuje sa iba za najnudnejšiu, ale celkovo aj za najhoršiu epizódu zo všetkých. Nebojte sa, nie je to tak katastrofické, ako to znie. Túto pozíciu totiž obsadila s hodnotením 7,1/10 na IMDB, čo sa dá považovať za slušný nadpriemer. Prívlastok najnudnejšia jej môžeme pripísať kvôli tomu, že je v podstate celá zložená iba z rekapitulácie vzťahu Rachel a Rossa. Rozumieme, že diváci si možno radi pripomenú ich spoločné chvíle, tým najlepším epizódam sa však nerovná.

O sebeckej Rachel / The One with Monica’s Thunder (07×01)

Napriek tomu, že množstvo pamätných scén sa odohralo práve v dvojici bytov naproti alebo v kaviarni, pri tejto to neplatí. Namiesto humoru sa totiž hrá s charaktermi jednotlivých postáv, ktoré celú epizódu riešia iba jedno jediné – ako sa Monica nahnevá na Rachel kvôli tomu, že jej vraj chcela naschvál pokaziť večer.

Phoebina bývalá parťáčka / The One with Phoebe’s Ex-Partner (03×14)

Stretnutie Phoebe s jej bývalou kamarátkou tiež nevyvolalo takú vlnu humorných situácií, na akú sme pri Priateľoch zvyknutí. Keď ju po rokoch stretáva, stále je na ňu nahnevaná kvôli udalostiam z minulosti. Napokon ju znova zradí tým, že predá Phoebin najväčší hit do reklamy.

Falošná Monica / The One with the Fake Monica (01×21)

Táto epizóda je venovaná v podstate celá iba Monice. Na tom by, samozrejme, nebolo nič zlé, Monicu máme veľmi radi a tento priestor si zaslúži, ale tu to úplne nevyšlo. Samotní diváci ju označujú za jednu z nudnejších a práve preto sa ocitla v našom rebríčku. Príbeh sa točí okolo jej ukradnutej kreditky a pátraní po jej majiteľovi. Či presnejšie majiteľka, ku ktorej začne Monica dokonca pociťovať akýsi obdiv.

Joeyho rozhovor / The One with Joey’s Interview (08×19)

Náš rebríček uzatvárame epizódou, ktorá potvrdila, že prílišné opakovanie udalostí, ktoré si všetci veľmi dobre pamätáme, môže byť aj na škodu. Pretože namiesto nových zaujímavých situácií prináša iba to, čo už poznáme. Krúti sa okolo Joeyho, ktorý má strach poskytnúť interview, pretože v minulosti jedno pokazil a malo to negatívne následky. Napriek tomu, že časť ukazuje, aké dôležité je mať pri sebe dobrých priateľov, medzi najhumornejšie rozhodne nepatrí.