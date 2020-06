Reálny Hannibal Lecter: Bývalý policajt sa priznal, je známy sériový vrah a sexuálny predátor zo 70. a 80. rokov

Bývalý policajt Joseph James DeAngelo známy ako „zabijak zo zlatého štátu“ sa v pondelok na súde v kalifornskom Sacramente priznal k viacerým vraždám, desiatkam prípadov znásilnenia a únosov, informovala agentúra AFP.

Prípad, aký poznáme z holywoodskych thrillerov. DeAngela pritom nie len médiá dokonca prirovnávajú k reálnej verzii Hannibala Lectera, ktorý bol podľa knižného námetu Thomasa Harrisa niekoľkokrát sfilmovaný. Aj DeAngelo bol inteligentný, sadistický, manipulatívny a brutálny vrah. Na kalifornskom súde teraz vo veku 74 rokov priznal, že je neslávne známym zabijakom a zločincom, ktorý v 70. a 80. rokoch minulého storočia vyčíňal v americkom štáte Kalifornia.

DeAngela do súdnej siene priviezli na vozíku. Na sebe mal oranžovú väzenskú kombinézu a kryt tváre a na sudcove otázky podľa AFP odpovedal jednoducho slovami „áno“, „nie“ a „vinný“. Prokurátorka Amy Hollidayová povedala, že DeAngelo sa priznal k 13 bodom vraždy prvého stupňa s cieľom vyhnúť sa trestu smrti, uvádza na svojej webovej stránke spravodajská stanica CNN. DeAngelo sa priznal aj k viac ako 50 znásilneniam, obvinený z týchto trestných činov pre zákon o premlčaní skutkov v Kalifornii nebol.

DeAngelovi podľa Hollidayovej štát Kalifornia vymeral 11 za sebou nasledujúcich doživotných trestov odňatia slobody bez možnosti predčasného prepustenia. Podľa Hollidayovej sa muž vzdáva práva na odvolanie. DeAngela identifikovali a zadržali v apríli 2018. Polícia ho sledovala a nakoniec aj dolapila vďaka zhode jeho DNA so vzorkami získanými zo starých vrážd.

Kto bol Golden State Killer

Medzi rokmi 1974 a 1986 zabil minimálne 13 ľudí, znásilnil viac ako 50 žien a vykonal minimálne 100 vlámaní. To všetko v Kalifornii, vďaka čomu si vyslúžil prezývku Golden State Killer. Prezývok však bolo viac. DeAngelo totiž vraždil a znásilňoval vo viacerých okresoch, jeho činy preto počas niekoľko desaťročí trvajúceho vyšetrovania pripisovali viacerých rôznym páchateľom označovaným niekoľkými prezývkami.

DeAngelo sa narodil v roku 1945 v štáte New York. Je veteránom amerického námorníctva, 22 mesiacov slúžil vo Vietname. Po návrate študoval na policajnej akadémii a v roku 1973 začal pracovať ako policajný dôstojník. Ako policajt pracoval do roku 1979, keď bol prepustený po krádeži kladiva a repelentu pre psy. Práca pre políciu bola pre DeAngela výhodou, aj jeho psychologický profil obsahuje podozrenie o poznatkoch z policajných procesov a metód vyšetrovania.

Od vlámaní, cez znásilnenia až k vraždám

Celé to začalo v roku 1973. V kalifornskom meste Visalia mal DeAngelo začať svoju kriminálnu kariéru vlámaniami. Počas nich vnikal do cudzích domov, kde zväčša prehľadával ženské spodné prádlo a osobné veci majiteľov domov. Zbieral trofeje, peniaze či šperky jeho pozornosti unikali. Počas série týchto činov mal DeAngelo zabiť aj jedného človeka, zrejme svoju prvú obeť. DeAngela považovala polícia aj v nasledujúcich rokoch podľa psychologického profilu za sadistického a inteligentného vraha. Svojim obetiam často volal pred alebo dokonca po útoku, alebo im zanechával iné odkazy.

Po niekoľkých rokoch sa DeAngelo presunul do oblasti Sacramenta, kde začala nová kapitola jeho zločinov. Sústreďovať sa začal na ženy, dokonca skôr na páry. Po vniknutí do domu väčšinou pod hrozbami smrti prinútil ženu zviazať svojho partnera, následne DeAngelo zviazal svoju obeť, ktorú potom často opakovane znásilňoval aj celé hodiny. Znásilnení bolo v priebehu dvoch rokov viac ako 50. DeAngelo niekedy útočil niekoľkokrát do týždňa, niekedy dokonca dvakrát za deň. Inokedy zas neútočil aj celé mesiace.

Po tejto sérií znásilnení prišla v DeAngelovom správaní opäť zmena. Svoje obete stále znásilňoval, následne ich však aj zabíjal. Práve pre tento vývoj zločinov polícia jednotlivé obdobia neprepájala a pri vyšetrovaní pracovala s viacerými rôznymi podozrivými páchateľmi. DeAngelovo vyčíňanie skončilo zrejme v roku 1986. Polícia začala jednotlivé prípady spájať až po roku 2000 po zdokonalení metódy analýzy DNA. Vyšetrovatelia v priebehu dekády spojili jednotlivé obdobia a zistili, že zločiny spáchané medzi rokmi 1974 až 1986 vykonala jediná osoba.