Radikálny návrh dopravného experta: Muži by mali dostať vodičský preukaz až v 26 rokoch, cieľom je znížiť nehodovosť

Vodičský preukaz skupiny B môže na Slovensku za istých podmienok získať aj vodič, ktorý dovŕšil vek 17 rokov. Zaužívaným európskym štandardom je ale hranica 18 rokov, platiaca napríklad v Nemecku. Práve tam sa momentálne diskutuje o vysokom percente nehôd spôsobených mladými vodičmi.

Nemecký dopravný expert Andreas Knie z Vedeckého centra pre sociálny výskum v Berlíne (WZB) v súčasnosti otvoril debatu o tom, že by sa v krajine mohla posúvať zákonná veková hranica pre získanie vodičského oprávnenia. Zaujímavé je, že v tomto smere hovorí predovšetkým o mužoch. Ako upozornil portál Autoviny.sk, odborník navrhuje zváženie zmeny, v rámci ktorej by muži mohli získať vodičák najskôr v 26 rokoch.

Argumentačne sa opiera o štatistiky, podľa ktorých je skupina motoristov vo veku od 18 do 26 rokov tou najrizikovejšou, aká po cestách jazdí. „Ak nehodovosť v dôsledku nevhodného správania vodičov neklesne, takúto zmenu by sme mali seriózne zvažovať,“ vyjadril sa Knie pre nemecký portál RBB24. Radikálna zmena by podľa neho mohla prispieť k vyššej bezpečnosti a k zníženiu počtu dopravných nehôd.

Ako ďalej uviedol, mladí vodiči stále podliehajú zaužívaným archaickým štruktúram a manierom, pre ktoré údajne majú sklony k ignorácii dopravných predpisov, porušovaniu pravidiel cestnej premávky a tiež k preceňovaniu vlastných schopností za volantom. Napríklad, v Berlíne je podľa štatistík práve táto veková skupina najčastejšie zapojená aj do nelegálnych pretekov, ktoré neraz končia tragicky.

Z druhej strany sa, pochopiteľne, okamžite začali ozývať kritické hlasy. Podľa nich je takáto zmena výrazne diskriminačná a bezpečnosť na cestách odporúčajú riešiť napríklad prísnejšími trestami za porušovanie predpisov, respektíve nástrojmi ako psychologické testovanie mladých vodičov. Aký reálny takýto návrh môže byť, ukáže až čas, no je len ťažko predstaviteľné, že by sa do praxe dostal v dohľadnej dobe.