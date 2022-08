Putin zvyšuje počet príslušníkov ruskej armády. V Británii dvíhajú obočie, taktika podľa nich nezaberie

Dekrét ruského prezidenta Vladimira Putina o zvýšení počtu príslušníkov ruskej armády podľa britského ministerstva obrany pravdepodobne podstatne nezväčší bojovú silu ruských jednotiek na Ukrajine.

„Je to preto, že Rusko stratilo desaťtisíce vojakov, verbovať do armády sa darí len veľmi málo nových dobrovoľníkov a odvedenci technicky nemajú povinnosť slúžiť mimo ruského územia,“ uviedol britský rezort obrany v najnovšej správe o vývoji vojny na Ukrajine. Informuje o tom portál news.sky.com.

Ministerstvo obrany Veľkej Británie dodalo, že zatiaľ ani nie je jasné, ako chce prezident Putin zvýšiť počet príslušníkov ruskej armády o takmer 140-tisíc.

Jednou z možností je naverbovať viac dobrovoľníkov a druhou je zvýšiť ročné počty odvedencov pre povinnú vojenskú službu.

Johnson obviňuje Putina zo zhoršovania energetickej krízy

Britský premiér Boris Johnson priznal v nedeľníku The Mail on Sunday, že obyvatelia Británie túto zimu „zaplačú“ nad účtami za energie. Obvinil tiež ruského prezidenta Vladimira Putina zo zhoršovania energetickej krízy. TASR o tom informuje na základe správy televízie Sky News.

Odchádzajúci britský premiér vo svojom komentári uviedol, že ruskému prezidentovi sa „páči“, že ceny energií stúpajú. „Bola to Putinova invázia, ktorá vystrašila energetický trh. Je to ruská vojna, ktorá vychádza britských spotrebiteľov draho. To je dôvod, pre ktorý sa účty za energie zdvojnásobili. Obávam sa, že Putin to vie a páči sa mu to. Chce, aby sme ohli chrbty,“ uviedol Johnson.