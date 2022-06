Putin zrušil tradičnú každoročnú debatu s národom. Kremeľ tak nepriamo podporuje špekulácie o jeho zdraví

Tradičná debata s Vladimirom Putinom, pri ktorej diskutuje s národom, tento mesiac nebude. Dôvod nebol upresnený, avšak Kremeľ dodáva, že prezident vystúpi počas roka, a tak je na jeho prejav ešte čas.

Každoročná akcia

Hovorca Vladimira Putina, Dmitrij Peskov, podľa CNN Prima NEWS predtým hovoril, že sa debata s Putinom uskutoční po ekonomickom fóre v Petrohrade, ktoré sa má konať 15. až 18. júna.

Debata s Putinom v priamom televíznom prenose sa koná každoročne už od roku 2001, s výnimkou rokov 2004, 2012 a 2020. Napríklad minulý rok Putin odpovedal na otázky občanov až 3 hodiny a 43 minút. Avšak tento rok Putin doposiaľ nevystúpil ani s tradičným posolstvom o stave krajiny, pričom Putin sa po minulé roky už počas zimných či jarných mesiacov informoval u poslancov a senátorov, aby vytýčil smer rozvoja Ruska.

Špekulácie o zdraví

Zrušenie tejto tradičnej udalosti opäť len živí špekulácie o Putinovom zdraví. Podľa Newsweek tvrdia predstavitelia amerických tajných služieb, že Putin bojuje s pokročilou rakovinou a v apríli mal podstúpiť liečenie.

Tieto špekulácie prichádzajú prakticky denne. Putin podľa iných zdrojov má bojovať s rakovinou krvi či štítnej žľazy. Médiá si tiež všímajú Putinovu nezvyčajne opuchnutú tvár.

Dôvodom nekonania debaty však môžu byť tiež vojnové neúspechy a existujú aj špekulácie, že Putina by mohli odstrániť aj generáli a atentát by bol zamaskovaný práve nejakou chorobou, uvádza bulvárny portál The Sun.