Je to agresívny egocentrický narcis, nie je však duševne chorý. Odborníci vytvorili Putinov psychologický profil

Zostaviť psychologický profil človeka bez vykonania riadnej diagnostiky nie je jednoduché. Ak chceme, aby bol výsledok čo najpresnejší, pozorovať človeka z diaľky nestačí, je potrebné s ním komunikovať, či podrobiť ho niekoľkým testom. Napriek tomu sa však odborníci pokúšajú zistiť, akým človekom vlastne Putin je a či jeho správanie môže byť zapríčinené duševným ochorením.

Putin je pod drobnohľadom odborníkov, ale aj laikov

Každá významná osobnosť sa skôr či neskôr dostane do hľadáčika ľudí, ktorí sa snažia hodnotiť jej správanie z každej stránky. Čo sa prezidentov týka, tí sú skutočne pod drobnohľadom. Odborníci, ale aj laici hodnotia každý ich krok. Inak to nie je ani v prípade ruského prezidenta Vladimira Putina. Ľudia jeho správanie analyzujú už od čias, kedy na svoj post nastúpil. Avšak to, že rozpútal vojnu s Ukrajinou, vzbudilo záujem o jeho osobnosť opätovne. Akým človekom teda Putin vlastne je?

Hodnoteniu osobnostných čŕt Putina sa venoval aj odborník na osobnostné profily Theodore Millon. Využil špecificky vytvorený test, ktorý hodnotí 34 normálnych, ale aj patologických prejavov osobnosti, píše portál Digital Commons. Podľa Millona hovoria výsledky jasne. Putin je dominantná osobnosť, ktorá potrebuje mať všetko pod kontrolou. Má rád pocit moci nad ostatnými, od ľudí vyžaduje rešpekt. Podľa odborníka je jasne badateľná prítomnosť agresivity a nepriateľského postoja voči okoliu.

Aj keď v súčasnosti je to viac než jasné, Millonova štúdia bola publikovaná ešte v roku 2017. Vedec si okrem toho všimol aj prítomnosť narcistickej črty. Do istej miery je podľa neho Putin introvertom a koná tak, aby to vyhovovalo jemu, bez ohľadu na to, čo chcú ostatní. Navyše, nebojí sa riskovať. Podľa Millona tak ide o typ osobnosti, ktorá je expanzívna a nepriateľská. Je nekompromisný, neústupčivý, trpí nedostatkom empatie a ústretovosti a chýba mu kognitívna flexibilita.

Má mnoho tvárí, opovrhuje slabosťou

Podľa portálu The Cipher Brief má Putin mnoho tvárí. Keď sa v septembri v roku 2004 odohral teroristický útok známy ako Beslanský masaker, zdalo sa, že je prezident zdevastovaný. Počas útoku prišlo o život 300 detí. V príhovore národu však podotkol, že Rusko zasiahla takáto tragédia a bolo porazené preto, lebo je slabé.

Vladimir Putin je aj po rokoch lídrom, ktorému rozumie len málokto a je náročné preniknúť pod fasádu, ktorú ukazuje svetu. Vychovávali ho rodičia, ktorí boli sami traumatizovaní druhou svetovou vojnou, čo na ňom jednoznačne muselo zanechať stopy. Niektorí analytici si myslia, že Putin je jednoducho chladný a bezcitný. Iní sa domnievajú, že aj on je len bábkou v rukách mocnejších ľudí ovládajúcich jeho konanie z úzadia.

Podľa niektorých špekulácií ho ovládajú silovici (silovik je človek, ktorý sa do politiky dostal z bezpečnostných alebo vojenských služieb, napríklad bývalý dôstojník KGB). Putinove ďalšie kroky sa odborníci snažia odhadnúť aj na základe jeho prejavov či rozhovorov, ktoré poskytol. Tie podľa analytikov poukazujú na to, že sa snaží o obnovenie hrdosti Ruska a jeho miesta vo svete.

Svet od neho môže očakávať ďalšie zákerné kroky

To má na obyvateľov Ruska silný sociálny, emocionálny, ale aj psychologický apel. Aj preto sa Putin až donedávna tešil medzi obyvateľmi svojej krajiny značnej popularite. Je ale jasné, že súčasná situácia výrazne ovplyvní to, ako sa na neho ľudia pozerajú a čo si o ňom myslia. Podľa portálu Visegrad Insight je Putin obrovským kolosom, stojí však na hlinených nohách.

Je takmer isté, že svet od neho môže očakávať ďalšie nebezpečné a zákerné kroky, ktoré ohrozia množstvo životov, myslí si Roman Kechur, prezident Ukrajinskej konfederácie psychoanalytickej psychoterapie. Podľa Kechura väčšina sveta stavia na racionálnej kultúre, v rámci ktorej platí, že sa snažíme dosiahnuť niečo dobré a vyhnúť sa tomu zlému. Ak človek urobí niečo zlé, aplikujú sa sankcie. Tie sú znamením, že je čas prestať konať zlo a pokúsiť sa o nápravu. Putin ale na niečo takéto vôbec nereaguje.

Jeho pohŕdavý postoj si už roky všímajú aj svetoví lídri. Ako uvádza článok, ktorý v roku 2014 publikoval portál Psychology Today, už vtedy ho kancelárka Angela Merkelová upozornila, že by mal k ostatným lídrom pristupovať s rešpektom, nie s opovrhovaním. Odpor je emócia, ktorú pociťujeme voči nadriadeným, hnev nás ovládne pri konfrontácii s rovnocenným človekom, s pohŕdaním komunikujeme s tými, ktorých považujeme za menejcenných.

Verí, že bez neho je Rusko stratené

Putin dal svojím správaním najavo, že opovrhuje nielen samotnými lídrami, ktorých považuje za slabých, ale aj inštitúciami a medzinárodnými dohodami, ktoré uzatvárajú. Podľa odborníkov je Putinovo zmýšľanie značne ovplyvnené dojmom, že je jeho moc neobmedzená. Aj preto si bez váhania vynútil anexiu Krymu a teraz zapríčinil ďalšie boje. Verí, že účel svätí prostriedky, nehľadí na to, že má na rukách krv množstva obetí, vrátane detí.

Celý svet s napätím sleduje, aké budú Putinove ďalšie kroky a snažia sa odhadnúť jeho ďalšie plány. Je isté, že sa pokúsi udržať pri moci tak dlho, ako to len bude možné, najmenej však do roku 2024. Následkom toho, že už teraz je pri moci príliš dlho, sa jeho mozog aj po fyziologickej stránke zmenil natoľko, že prestal vnímať riziká realisticky. Jeho egocentrizmus narástol do obludných rozmerov, je úprimne presvedčený o tom, že Rusko je bez neho stratené.