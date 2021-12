Psy nám rozumejú viac, ako sme si doteraz mysleli. Vedci zistili, že ovládajú týchto 215 ľudských slov

Najvernejší priatelia človeka, psy, sa toho dokážu naučiť veľa. Vzniklo však tiež nespočet štúdií, v ktorých sa vedci i rôzni kynologickí odborníci snažili zistiť, koľko z ľudskej reči psy dokážu dekódovať. A výsledky tej najnovšej viac než prekvapili.

Psy ľudskej reči rozumejú viac, než sme si doposiaľ mysleli. Už dávnejšie bolo známe, že naši štvornohí miláčikovia rozumejú významu v priemer až 89 slov. Najnovšia štúdia ale zistila, že tých slov môže byť ďaleko viac, informuje článok vo vedeckom periodiku Applied Animal Behaviour Science.

Rozumejú až 215 slovám

Vedci z Kanady skúmali 165 psov rôznych plemien, pričom ich primárnym cieľom bolo zistiť, ktorým slovám a frázam v ľudskej reči rozumejú. Majitelia psov uviedli, že ich pes dokáže reagovať v priemere až na 89 výrazov, no jeden obzvlášť šikovný pes dokázal porozumieť až 215 slovám.

Vo veľkej väčšine – a teda takmer každý pes – samozrejme, reagoval na svoje vlastné meno a základné povely ako „sadni“, „poď“, „dole“, „zostaň“, „čakaj“, „nie“, „dobre“ a „nechaj“.

Najbystrejšie psy však dokázali porozumieť aj zložitejším povelom, no vo veľkej miere to záležalo najmä od plemena. Vedci teda zároveň potvrdili, že na to, aby akékoľvek plemeno psa porozumelo viac ako priemernému počtu slov, bude potrebný formálny výcvik za asistencie odborníka.

Najšikovnejšie sú pastierske plemená

Nová štúdia, za ktorou stáli výskumníčky Catherine Reeveová a Sophie Jacquesová z Katedry psychológie a neurovedy z kanadskej Dalhausie University, potvrdila, že medzi najšikovnejšie plemená patria najmä pastierske plemená ako austrálsky ovčiak, border kólia a nemecký ovčiak. Zo spoločenských plemien išlo o bišona, cavaliera King Charles Španiela a čivavu.

„Vďaka svojej evolučnej histórii a úzkemu spojeniu s ľuďmi sa domáce psy naučili reagovať na ľudské verbálne a neverbálne podnety na úrovni, ktorá sa iným druhom nevyrovná,“ uviedli autorky výskumu.

„Na základe správ majiteľov sa zdá, že psy sa značne líšia nielen počtom, ale aj druhmi slov, na ktoré údajne reagujú. Súčasná štúdia je v súlade s existujúcim výskumom, ktorý naznačuje, že psy môžu byť obzvlášť zručné v reagovaní na príkazy a nie na slová,“ doplnili.

Výskum má aj háčik

Samozrejme, najnovší výskum dvojice autoriek mal svoje limity. Výskum totiž aj vzhľadom na pandémiu vykonávali prostredníctvom anonymného online dotazníka. Nie je teda známe, odkiaľ jednotlivé plemená psov pochádzali. Ako autorky uviedli, jedinou ich požiadavkou bolo, aby majiteľ na svojho psa hovoril po anglicky ako v rodnom jazyku.

Majitelia mali uviesť počet slov, na ktoré bol ich pes schopný reagovať a ktorým porozumel. Zároveň mali v dotazníku uviesť, či si myslia, že ich pes na danú položku reagoval. Reakcie psov boli definované ako vzrušenie, hľadanie niekoho alebo niečoho, pohľad dohora, kňučanie, beh, vrtenie chvostom alebo vykonanie požadovanej akcie alebo povelu. Majitelia mali výkon svojho psa ohodnotiť na 5-bodovej Likartovej škále, teda mali vyhodnotiť úroveň reakcie ich psa na dané slovo alebo povel.

Ako autorky priznali, výsledky ich výskumu sú síce sľubné, no môžu tiež naraziť aj na fakt, že majitelia mohli odpovede o svojich miláčikoch preháňať. Budú teda potrebné ešte ďalšie výskumy, ktoré výsledky tejto štúdie potvrdia. Kompletný zoznam slov, ktorým psy rozumeli, si môžete pozrieť na tomto odkaze.