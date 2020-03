Psík následkom zanedbania prišiel o oči, konečne si však našiel milujúci domov. Takto vyzerá dnes

Nie každý však za živé stvorenie dokáže prevziať zodpovednosť. Zvieratá tak neraz končia vyhodené na ulici, vyhladované a ubolené, prípadne v útulkoch. Útulky sú však neraz preplnené, kapacitne nestíhajú a psíky a iné zvieratká bojujú o prežitie každý jeden deň. Príkladom je šteniatko, ktoré následkom zanedbania prišlo o oči. Našťastie, príbeh končí v tomto prípade šťastne, psíča si už po niekoľkých mesiacoch našlo milujúci domov.

Šteniatko následkom zanedbania prišlo o obe oči

Ako informuje portál News24, šteniatko menom Puddin si prešlo nesmiernym utrpením. Následkom krutého zanedbania totiž prišlo o obe oči, keď malo ešte len šesť týždňov. Našťastie, psíča, ktoré má dnes už jeden rok, to nevzdalo a dokáže takmer všetko, čo iné šteniatka. Veterinári nedokázali prísť na to, čo presne ochorenie očí u orieška zapríčinilo, majitelia však k veterinárovi prišli príliš neskoro a jeho zrak sa už nedal zachrániť.

Organizácia Society for the Prevention of Cruelty to Animals of Texas (SCPA) sa rozhodla, že to nenechá len tak a prípad skončil na súde. Majitelia sa totiž po obvinení zo zanedbania odmietli šteniatka vzdať.

Našťastie, psík našiel svoj nový domov, keď mal štyri mesiace, a to u 23-ročného Coryho Gonzalesa. Podľa neho to bola láska na prvý pohľad, hneď vedel, že psík sa rýchlo stane jeho najlepším priateľom. Na sučku menom Puddin natrafil na stránke, ktorá sprostredkúva online adopcie. Cory svoje rozhodnutie neľutuje, dodáva, že výchova psa so špeciálnymi potrebami sa príliš nelíši od starostlivosti o bežného psa.

Puddin je hravá a šťastná, ako ktorýkoľvek iný pes

Po adopcii sa Cory rozhodol, že sa bude v adopcii psíkov angažovať aktívnejšie a bude šíriť osvetu. Presviedča ľudí, aby si psíka radšej adoptovali z útulku a zvieratá nekupovali. Dodáva, že aj keď má zviera nejaký telesný hendikep, svojho majiteľa bude ľúbiť rovnako, ako zdravé zvieratko. Napríklad, Puddin nepotrebuje žiadnu špeciálnu starostlivosť okrem niekoľkých povelov navyše.

Napríklad, Cory musí sučku upozorniť, keď sú pred ňou schody a dať jej povel, aby po nich vyšla hore alebo zišla dole. Okrem toho, naučila sa počúvať na povel „pozor“. Vtedy vie, že je pred ňou nejaká prekážka.

Inak sa však Puddin hrá úplne rovnako, ako jej zdraví rovesníci, rada vyvádza v psom parku a svojho majiteľa zahŕňa bezpodmienečnou láskou.