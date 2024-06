PS vyzýva prezidenta Pellegriniho, aby zákon o STVR nepodpísal. V opačnom prípade sa hnutie obráti na Ústavný súd

Progresívne Slovensko (PS) vyzýva prezidenta Petra Pellegriniho, aby nepodpísal zákon o Slovenskej televízii a rozhlase (STVR) a vrátil ho parlamentu. Ak ho podpíše, hnutie sa obráti na Ústavný súd SR a zákon napadne.

Ako povedal dnes na tlačovej besede predseda PS Michal Šimečka, Pellegrini by mal zákon vrátiť v duchu jeho vyhlásení, že bude nadstranícky, nezávislý prezident a dbať na blaho všetkých občanov. „RTVS patrí nám všetkým, nie SNS a nie tejto vláde. Ak zákon v tejto podobe prejde, obrátime sa na Ústavný súd a budeme namietať rozpor nielen s európskym právom, ale aj so slovenskou ústavou. Predpokladám, že to podanie pôjde niekedy budúci týždeň,“ povedal Šimečka. Zdôraznil, že útoky na médiá, ovládnutie verejnoprávneho média a zužovanie priestoru súkromných médií – to všetko sú znaky centralizácie moci, ktorá je nebezpečná pre našu demokraciu. „Táto vláda nás ťahá preč z civilizovanej Európy,“ hovorí Šimečka.

Šéf progresívcov ďalej poukázal na to, že poslanec Dušan Jarjabek (Smer-SD) navrhuje zvýšiť plat riaditeľovi verejnoprávnej televízie, ako aj rade STVR. Je to podľa neho príklad toho, ako táto vláda vládne a snaží sa robiť hlavne veci pre seba a svojich ľudí. „Naši ministri a ministerky lietajú za štátne peniaze na futbal do Nemecka, navrhujú doživotnú rentu predsedovi vlády a teraz navrhujú bez akéhokoľvek vysvetlenia relatívne dramatické zvýšenie platu ľuďom, ktorých si tam oni sami dosadia,“ podotýka Šimečka.

Zora Jaurová z PS upozornila na to, že ak parlament schváli zákon o STVR, novú televíziu bude minimálne tri mesiace riadiť štatutár s obmedzenými právomocami, pretože vláda nedomyslela prechodné opatrenia. Štatutár bude môcť vykonávať len úkony súvisiace s bežnou prevádzkou. Nebude môcť napríklad uzatvárať zmluvy v oblasti investícií ani výroby programu, tvrdí Jaurová.