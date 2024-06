Pročko urazil poslankyňu na invalidnom vozíku: Vraj ju poteší, že etická komisia obsadí niekoho so zdravotným znevýhodnením

Národná rada SR dnes rokuje o zákone o STVR. V druhom čítaní sa ako rečník prihlásil poslanec za niekdajšie Oľano Jozef Pročko. Ten kritizuje napríklad etickú komisiu, teda orgán, ktorý má dohliadať na objektivitu nového verejnoprávneho média. Má posudzovať redakčnú tvorbu a garantovať nezávislosť.

Pročko poukázal na to, že tento poradný orgán by mal mať deväť členov, ktorých budú nominovať napríklad cirkvi alebo Matica Slovenská, alebo Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím.

Nekultúrne a neslušne

Vo svojom vystúpení okrem kritiky súčasnej Matice Slovenskej alebo faktu, že by do vysielania RTVS mali zasahovať cirkvi, tiež poznamenal, že v etickej komisii bude mať miesto niekto so zdravotným znevýhodnením, čo podľa jeho slov „poteší“ najmä „kolegyňu“.

Prihovoril sa zrejme poslankyni Progresívneho Slovenska Veronike Veslárovej s tým, že sa z toho „môže tešiť“.

Takéto nemiestne urážky a narážky pritom nie sú medzi slovenskými politikmi a političkami ojedinelé. Len deň po eurovoľbách Romana Tabák, ktorá neúspešne kandidovala z kandidátky Slovenskej národnej strany, vytiahla nešťastie týkajúce sa bývalej europoslankyne Jany Žitňanskej. To sa udialo ešte v roku 2017.

„Pred rokmi: manžela europoslankyne zrazilo v Bruseli na priechode pre chodcov auto a zomrel. Dostať sa do europarlamentu nie je len výhra. Všetko má svoje plusy aj mínusy,“ napísala Tabák.