Prvý filmový horor oslávil 100 rokov od svojho vzniku. Teraz si ho môžete pozrieť zadarmo na YouTube

Nadšenci i historici ho považujú za prvý skutočný filmový horor, ktorý zároveň ovplyvnil to, ako tento žáner vyzerá dnes. V týchto dňoch oslavuje kultovka Kabinet doktora Caligariho 100 rokov od svojho vzniku a uvedenia v kinách, informuje portál Independent.

Nemý horor nemeckého režiséra Roberta Wieneho rozpráva príbeh hypnotizéra Caligariho (hrá ho Wener Krauss), ktorého najväčšou atrakciou je námesačný César (Conrad Viedt) schopný predpovedať budúcnosť. S touto dvojicou divných mužov sa na púti stretáva Francis spolu so svojou snúbenicou Jane a od Césara sa dozvie, že do konca života mu zostáva len veľmi málo času – zomrieť má do svitania nasledujúceho dňa. Proroctvo sa naplní – Alana zavraždia a hlavným podozrivým je práve námesačný César.

Inšpirácia následkami 1. svetovej vojny

Autormi scenára tohto – dnes už kultového a vplyvného diela – bola dvojica autorov Carl Mayer a Hans Janowitz, ktorých k jeho napísaniu inšpirovali následky prvej svetovej vojny, čo sa odráaža aj na charakteroch hlavných postáv. Caligari je symbolom nemeckého vojnového hnutia a námesačný César reprezentoval bežných svetských ľudí, ktorí boli nútení zabíjať nevinných ako vojaci.

Kabinet doktora Caligariho v týchto dňoch oslávil svoje 100. výročie a okrem toho, že viacerí uznávaní kritici ho označujú za prvý skutočný filmový horor, je zároveň aj prvým filmom, ktorý definoval hnutie nemeckého expresionizmu v kinematografii. Okrem spomínanej snímky a jej režiséra to ale boli aj ďalšie kultové filmy ako Nosferatu: Symfónia hrôzy od F. W. Murnaua z roku 1922, či kultovka Metropolis z roku 1927 od Fritza Langa.

Ikonický nemý horor, ktorý sa nachádza aj na zoznamoch najdôležitejších filmov všetkých čias, ktoré by ste pred smrťou mali vidieť, si pri príležitosti jeho 100. výročia môžete pozrieť zadarmo na YouTube.