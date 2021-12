Prvé miesto zrejme nikto nečakal. Rebríček odhalil najdrahšie mestá sveta, jedno z nich máme hneď za rohom

Rok 2021 je (nielen) pre naše peňaženky mimoriadne náročný, no ľudia v niektorých mestách sveta to majú ešte ťažšie než my. Vyplýva to z prieskumu spoločnosti Economist Intelligence Unit (EIU), ktorá zostavila rebríček najdrahších miest pre život. Informuje portál CNN.

Analytici porovnávali ceny 200 výrobkov a služieb v 173 mestách po celom svete, z čoho im vyšli pomerne prekvapivé výsledky. Môže za to aj vysoká inflácia, ktorá rastie v súčasnosti najrýchlejšie za posledných 5 rokov. Dáta boli zhromažďované od marca do septembra tohto roka.

Prekvapivé prvé miesto

Na prvom mieste sa prekvapivo ocitol izraelský Tel Aviv. Ten tak predbehol minuloročného víťaza, ktorým sa stal Paríž. Hlavné mesto Francúzska bolo odsunuté na delené druhé miesto, spolu so Singapurom.

V Tel Avive sa podľa prieskumu rapídne zvýšila cena potravín a dopravy. Za prvé miesto môže podľa EIU aj fakt, že sila izraelského šekelu sa oproti americkému doláru výrazne zvýšila. Naopak najlacnejšou lokalitou sveta je Damascus v Sýrii, ktorá je dlhodobo sužovaná rôznymi nepokojmi.

Ďalej sa v rebríčku umiestnili klasické mestá ako Zürich, Hong Kong, New York či Los Angeles. Na delenom 14. mieste sa spolu so Sydney ocitla aj rakúska Viedeň. Naopak Praha je podľa HNonline až na 79. mieste. Najstrmší pád má za sebou taliansky Rím, ktorý oproti minulému roku klesol až o 16 priečok, na 48. miesto. Naše hlavné mesto sme v rebríčku nenašli.

Rebríček desiatich najdrahších miest pre život podľa EIU: