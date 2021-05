Prvá svojho druhu: Rodina našla unikátnu správu vo fľaši od pasažierky z Titanicu. Čo v nej mladé dievča píše?

Našli ju už v roku 2017, no až teraz sa pochválili z výsledkami jej skúmania. Riadne uzavretá fľaška so správou na papieri z 13. apríla 1912 zrejme pochádza od jednej z pasažierok slávnej lode Titanic. Vyzerá to tak, že ide o naozaj obdivuhodný nález.

Viac ako sto rokov sa správa vo fľaši plavila Atlantickým oceánom, až kým ju nevyplavilo na pláži Hopewell Rocks v Bay of Fundy v Kanade. Správu s dátumom 13. apríl 1912 našla rodina v New Brunswicku v roku 2017 a okamžite zalarmovala historikov. Tí si potom dlhé 4 roky lámali hlavu a snažili sa stopercentne potvrdiť, že dopis z fľaše skutočne napísal niekto, kto sa plavil na Titanicu z Európy do Ameriky. Infromoval o tom web LAD Bible.

Dopis od 13-ročnej dievčiny

Autorkou dopisu je 13-ročné dievča menom Mathilde Lefebvre. Napísala ho 13. apríla 1912, teda len deň predtým, než slávna loď Titanic narazila do ľadovca a začala sa potápať. Nie je však úplne jednoznačné, či sa malá Mathilde na Titanicu nachádzala, aj keď jej správa by to mohla naznačovať.

„Hádžem túto fľašu do mora uprostred Atlantiku. O pár dní máme doraziť do New Yorku. Ak ju niekto nájde, povedzte to rodine Lefebvrových v Liévine,“ píše v liste po francúzsky Mathilde, uvádzajú vedci v tlačovej správe.

List skúmali vďaka nálezcom vedci z Quebeckej univerzity v Rimouski (UQAR) a podľa nich ide o vôbec prvý artefakt z Titanicu, ktorý sa podarilo nájsť na americkom pobreží. Vedci tvrdia, že fľaša bola ešte zapečatená, keď ju rodina na pláži našla.

Skutočne ho napísala na Titanicu?

Samozrejme, keďže chceli o náleze vedieť viac, kontaktovali aj členov rodiny Lefebvre s bydliskom Aix-en-Provence. A vďaka nim, a aj archívnym záznamom, sa podarilo zistiť, že 13-ročná Mathilde do Ameriky skutočne cestovala na palube Titanicu aj spolu so svojou matkou Marie Daumont a troma súrodencami. Všetci boli pasažiermi tretej triedy a do Ameriky cestovali za otcom rodiny – Franckom Lefebvrom. Ten rodné Francúzsko opustil v roku 1910 aj s ďalšími 4 deťmi. Tak ako mnohí iní v tej dobe, aj on hľadal v Amerike lepší život.

Je ale veľmi ťažké jednoznačne určiť, či správa vo fľaši skutočne z Titanicu pochádza a či ju vtedy 13-ročné dievča nehodilo do vody o pár dní neskôr a či je vôbec jeho skutočnou autorkou. Tomuto totiž odporuje hneď niekoľko vecí, ktoré sa vedcom z UQAR podarilo skúmaním zistiť.

Vedci dopis skúmali do posledného detailu

Skúmali pritom naozaj všetko – samotný list, štýl písma či zloženie fľaše, korku, papiera i atramentu. Zašli dokonca tak ďaleko, že skúmali aj smery prúdov v mori, či procesy erózie, ktoré by mohli jasne preukázať, ako dlho bola fľaša v morskej vode a ako dlho bola pred zrakmi všetkých takmer 100 rokov ukrytá v plytčine.

Napokon dospeli k záverom, že fľaša i dopis v jej vnútri nie sú „nezlúčiteľné“ s dátumom, kedy boli napísané. Nevedia si však dať rady s tým, že štýl písma nesedí so štýlom, ktorý sa vtedy francúzski školáci učili.

Simulácie morských prúdov tiež podľa vedcov ukázali, že objekt sa mohol aj napriek veľmi nízkej pravdepodobnosti dostať z bodu, kde sa Titanic 13. apríla 1912 nachádzal, až na miesto, kde ho našli.

Hodnovernosť artefaktu však ešte stále budú niekoľko mesiacov vedci skúmať. Ak sa podarí potvrdiť jeho pravosť, pôjde o vôbec prvý artefakt z Titanicu, ktorý sa na pobreží amerického kontinentu podarilo nájsť. Pokiaľ teda nejde o podvrh a malá Mathilde dopis s fľašou nezahodila do mora po tom, čo bola z potápajúcej sa lode zachránená a nechcela len všetkých nejakých spôsobom zmiasť.