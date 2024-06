Ministerka kultúry sa vyhráža prepúšťaním: Môže sa dotknúť tých zamestnancov RTVS, ktorí protestovali proti jej zákonu

S nástupom vlády Roberta Fica sa začali skloňovať zmeny vo verejnoprávnom RTVS. Ministerstvo kultúry na čele s ministerkou Martinou Šimkovičovou pripravilo zákon o STVR. V spoločnosti aj medzi zamestnancami a zamestnankyňami telerozhlasu sa zdvihla vlna obáv z toho, že dôjde k cenzúre, ovplyvňovaniu spravodajstva a umlčaniu kritických hlasov voči politikom a političkám.

V súvislosti s tým sa konali viaceré protesty, RTVS usporiadala štrajk, v stredu 19. júna zverejnila video, na ktorom si známe aj menej povedomé tváre prelepili ústa čiernou páskou na znak toho, že ich chce moc umlčať. Na ich adresu sa šéfka rezortu v TA3 vyjadrila, že je možné, že budú v rámci „konsolidácie“ prepustení.

Vyhráža sa prepúšťaním

Šimkovičová v relácii Téma dňa redaktorovi Petrovi Bielikovi povedala, že cestu do Chorvátska dlhodobo plánovala. Tá sa prekrývala nielen s dňom, kedy mala v parlamente predkladať dôležitý zákon, ale aj s protestom proti zákonu STVR.

Na otázku, ako vníma protesty zamestnancov, odpovedala, že nejde o prvý protest. Tie sa podľa nej konajú od momentu, kedy vláda prišla s témou zmien v RTVS.

„Začali to vnímať, že je to niečo proti nim a že im berieme demokraciu. Aj ja chcem, aby tá televízia bola presne taká, ako oni si dávajú v tých odrážkach, ale nesúhlasím s tým, ako doposiaľ fungovala. Ja som sa vyjadrovala aj k týmto protestom a hovorila som o tom, že je to právo v demokratickej spoločnosti. Ak teda chcú, nech protestujú,“ povedala.

Zároveň dodala, že v prípade posledného protestu, počas ktorého nebola na ministerstve prítomná kvôli dovolenke v Chorvátsku, si zisťovala bližšie informácie od kolegov. „Pýtala som sa kolegov, koľko bolo ľudí na proteste. Povedali mi, že tam bolo okolo 5 percent z tých zamestnancov. A v rámci konsolidácie práve 5 percent by sme mali teda prepúšťať,“ uviedla. RTVS podľa jej slov má príliš veľa zamestnancov.