Prichádza k nám Elizabeth a prinesie extrémne mrazy. V týchto dňoch sa pripravte až na -25 °C

Na Slovensku vládne pravé zimné počasie, ktoré však v uplynulých dňoch vodičov na cestách poriadne potrápilo a mnoho miest a obcí muselo vyhlásiť mimoriadnu situáciu. Výdatnú snehovú nádielku teraz vystriedajú veľmi silné, možno až extrémne mrazy, píše iMeteo.

Po tlakovej níži menom PIT, ktorá priniesla na naše územie silný vietor, na Slovensko príde rozsiahla tlaková výš, ktorú nemeckí meteorológovia pomenovali ako Elizabeth. Tá k nám prinesie stabilné, slnečné, no mrazivé počasie, vysvetľuje web o počasí.

Teploty môžu atakovať až -25 °C

„Od utorka nás čaká vlna slnečného počasia. Okrem stabilného počasia, ktoré bude do našej oblasti prinášať táto tlaková výš, bude okolo nej do Európy od severovýchodu zatekať veľmi chladný vzduch. Vďaka tomu nás čakajú celodenné mrazy a nočné teploty hlboko pod bodom mrazu.“

V praxi to bude znamenať, že teploty budú klesať a môžu atakovať až -25 °C. Chladné počasie môžeme očakávať celý nasledujúci týždeň.

„Počas nočných hodín bude pri vyjasnení a utíšení vetra klesať teplota poriadne nízko. Na celom území budú klesať teploty na -5 až -15 °C. V dolinách a v kotlinách však môže byť ešte chladnejšie a teploty sa dostanú aj pod -20 °C. Pravdepodobne najsilnejšie mrazy by sme mali zaznamenať v utorok alebo v stredu ráno, kedy by teploty v tých najchladnejších dolinách mohli klesať až k -25 °C.“

Ak patríte medzi milovníkov zimy, teraz si ju môžete užiť do sýtosti. Neskúšajte však počasie podceniť a na cestách si dávajte pozor.

Takto bude v pondelok

V dolinách a kotlinách môže teplota v pondelok (6. 2.) ojedinele klesnúť pod mínus 20 stupňov Celzia. Súvisieť to má s presunom tlakovej výše do našej oblasti. Upozornil na to Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na sociálnej sieti.

„Najvýraznejší pokles teploty tak opäť nastane v Banskobystrickom kraji, na Gemeri, dolnom Spiši a pod Tatrami, kde sa na snehovej pokrývke ojedinele ochladí aj pod mínus 20 stupňov Celzia. Ďalšiu noc budú podmienky pre nočné vychladzovanie ešte vhodnejšie a bude tak väčšinou ešte chladnejšie,“ priblížil.

plyvom tlakovej výše má podľa SHMÚ tiež slabnúť vietor. „Do rána bude fúkať ešte na východe, lokálne aj na západe,“ doplnil. Meteorológovia očakávajú aj menej oblačnosti. „Akurát na severe ešte ostane náveterná nízka oblačnosť, no v priebehu noci od severozápadu pribudne vyššia oblačnosť,“ dodali.