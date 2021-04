Pribudlo 79 úmrtí, PCR testy odhalili 1 576 nakazených. Počet hospitalizovaných pacientov opäť klesol

Na Slovensku v stredu (7.4) pribudlo 1 576 prípadov nákazy novým koronavírusom, spravilo sa 11 881 PCR testov. Celkovo tak evidujeme 368 470 pozitívne testovaných na ochorenie COVID-19. Informuje o tom Národné centrum zdravotníckych informácií na webe covid-19.nczisk.sk.

Celkovo sa z ochorenia vyliečilo 609 398 ľudí, štatistiky sa najnovšie budú zverejňovať za jednotlivé týždne, vyplýva zo z grafu NCZI. Ide o počet testovaných PCR aj antigénovými testami. V nemocniciach je aktuálne s ochorením alebo s podozrením naň 2 822 pacientov, ochorenie bolo potvrdené u 2 596 ľudí. Na JIS je 243 pacientov, podporu umelej pľúcnej ventilácie potrebuje 333 pacientov s ochorením COVID-19.

Spolu laboratóriá už na ochorenie otestovali 2 411 744 vzoriek. Ide o počet vzoriek z PCR testov. Počet úmrtí pacientov s pozitívnym testom na nový koronavírus je 10 322. Zvýšil sa aj počet zaočkovaných osôb, momentálne ich je 795 683.

Na Slovensku za uplynulý deň pribudlo 1 576 pozitívne testovaných ľudí formou RT-PCR testov a 1 100 pozitívne testovaných antigénnymi testami. Je to 13,26 % z 11 881 ukončených RT-PCR vyšetrení a 0,63 % z 174 025 antigénnych testov.

Najviac pozitívne testovaných RT-PCR testami bolo v Prešovskom kraji (314), nasledujú Žilinský kraj (309), Košický (232), Banskobystrický (226), Trenčiansky (204), Trnavský (131), Bratislavský (96) a Nitriansky (64). Je medzi nimi 754 mužov a 822 žien. Celkový počet nakazených mužov je 175 754 a žien 192 716.

Celkový počet zaočkovaných osôb prvou dávkou vakcíny je 795 683, za predchádzajúci deň pribudlo 16 334 zaočkovaných. Druhú dávku vakcíny už dostalo 269 583 ľudí, uplynulý deň sa zaočkovalo 1 987 ľudí.

Súvis vakcíny od Astrazenecy a krvných zrazenín je možný, ale nepotvrdený

Spojitosť medzi vakcínou proti koronavírusu od firmy AstraZeneca a tvorbou krvných zrazenín je pravdepodobná, no nie je potvrdená. Uviedli to v stredu odborníci Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO), ktorí tiež zdôraznili, že výskyt týchto zrazenín je “veľmi zriedkavý”. Informovala o tom agentúra AFP.

“Na základe súčasných informácií považujeme kauzálny vzťah medzi vakcínou a výskytom krvných zrazenín s nízkou hladinou krvných doštičiek za možný, ale nie potvrdený,” uviedli predstavitelia Globálneho poradného výboru WHO pre bezpečnosť vakcín (GACVS) vo vyhlásení. “Na úplné porozumenie potenciálneho vzťahu medzi očkovaním a možnými rizikovými faktormi sú potrebné špecializované štúdie,” dodali.

Vyhlásenie prišlo po tom, čo Európska agentúra pre lieky (EMA) oznámila, že tvorba krvných zrazenín by mala byť uvedená ako “veľmi zriedkavý vedľajší účinok” danej vakcíny. EMA tiež uviedla, že výhody očkovanie touto vakcínou naďalej prevažujú nad možnými rizikami.

Posudzované prípady, v ktorých sa po podaní vakcíny od spoločnosti AstraZeneca objavili krvné zrazeniny, sú síce znepokojivé, no ide o “veľmi nízky” počet spomedzi takmer 200 miliónov ľudí na svete, ktorým bola táto očkovacia látka podaná, pripomenuli odborníci z WHO. Vedľajšie účinky dva až tri dni po očkovaní sa podľa nich “očakávajú a sú bežné”.

Ľudia, ktorí však pociťujú vážne symptómy štyri až dvadsať dní po očkovaní, by mali urgentne vyhľadať lekársku pomoc. Medzi závažné príznaky patria dýchavičnosť, bolesti v hrudníku, opuchy nôh, pretrvávajúce bolesti brucha, neurologické symptómy, ako napríklad silné a pretrvávajúce bolesti hlavy či rozmazané videnie a tiež drobné krvné škvrny pod kožou mimo miesta vpichu.