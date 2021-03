Pribudlo 71 úmrtí, PCR testy odhalili 1 977 nakazených. Naď kritizuje prezidentku, vraj prilieva olej do ohňa

Na Slovensku v utorok (23.3) pribudlo 1 977 prípadov nákazy novým koronavírusom, spravilo sa 11 378 PCR testov. Celkovo tak evidujeme 352 528 pozitívne testovaných na ochorenie COVID-19. Včera sa spravilo 136 759 antigénových testov. Informuje o tom Národné centrum zdravotníckych informácií na webe covid-19.nczisk.sk.

Celkovo sa z ochorenia vyliečilo 553 104 ľudí, štatistiky sa najnovšie budú zverejňovať za jednotlivé týždne, vyplýva zo z grafu NCZI. Ide o počet testovaných PCR aj antigénovými testami. V nemocniciach je aktuálne s ochorením alebo s podozrením naň 3 512 pacientov, ochorenie bolo potvrdené u 3 407 ľudí. Na JIS je 301 pacientov, podporu umelej pľúcnej ventilácie potrebuje 382 pacientov s ochorením COVID-19.

Spolu laboratóriá už na ochorenie otestovali 2 290 864 vzoriek. Ide o počet vzoriek z PCR testov. Počet úmrtí pacientov s pozitívnym testom na nový koronavírus je 9 261. Zvýšil sa aj počet zaočkovaných osôb, momentálne ich je 564 458.

Na Slovensku za uplynulý deň pribudlo 1 977 pozitívne testovaných ľudí formou RT-PCR testov a 1 239 pozitívne testovaných antigénnymi testami. Je to 17,38 % z 11 378 ukončených RT-PCR vyšetrení a 0,91 % z 136 759 antigénnych testov.

Najviac pozitívne testovaných RT-PCR testami bolo v Žilinskom kraji (418), nasledujú Trenčiansky kraj (349), Banskobystrický (241), Prešovský (241), Trnavský (221), Košický (202), Nitriansky (167) a Bratislavský (138). Je medzi nimi 999 mužov a 978 žien. Celkový počet nakazených mužov je 167 981 a žien 184 547.

Celkový počet zaočkovaných osôb prvou dávkou vakcíny je 564 458, za predchádzajúci deň pribudlo 15 000 zaočkovaných. Druhú dávku vakcíny už dostalo 246 884, za uplynulý deň dostalo druhá dávku vakcíny 4 340 osôb. Počet potvrdených úmrtí na pľúcnu formu COVID-19 vzrástol o 71 prípadov. Celkový počet úmrtí “na Covid” je 9 261 a celkový počet úmrtí “s Covidom” je 1 725.

Naď kritizuje prezidentku Čaputovú

Pred rokovaním vlády uviedol minister obrany Jaroslav Naď, že prezidentka Zuzana Čaputová svojím včerajším vyhlásením len prilieva olej do ohňa. ej výzvu, aby premiér Igor Matovič podal demisiu označil za “vykopávanie už otvorených dverí”. OĽANO chce ďalej rokovať, má záujem na pokračovaní štvorkoalície. Verí, že kríza sa do konca týždňa vyrieši. Minister považuje za teatrálne, ak by každý deň niektorý člen vlády podával demisiu.

Naď zopakoval, že v nedeľu (21. 3.) hnutie dosť jasne povedalo, že premiér Igor Matovič (OĽANO) je ochotný odstúpiť. “Nevidíme dôvod sa o tom ešte rozprávať, keď sme jasne povedali, že odstúpi premiér po tom, ako sa dohodnú na tom koaliční lídri,” dodal Naď.

“Rokujeme ďalej, povedali sme, že do konca týždňa to chceme vyriešiť, tak to snáď vyriešime,” skonštatoval minister. Je presvedčený, že táto vláda sa udrží, a uvidí sa, či v štvorkoalícii alebo v trojkoalícii. Verí, že prezidentka Zuzana Čaputová bude upokojovať situáciu. Naď považuje za teatrálne, že každý deň niekto dáva demisiu a následne povie, že je pripravený sa do vlády vrátiť. “Nič neuzatvárame, sme pripravení rokovať,” uzavrel.

Ďalší ministri podávajú demisiu

Minister školstva Branislav Gröhling podáva demisiu. Oznámil to dnes po rokovaní vlády. Ďalšie vyjadrenia poskytne na spoločnej tlačovej besede aj s Richardom Sulíkom a Ivanom Korčokom, ktorá bude po tom, ako doručí svoju demisiu prezidentke Zuzane Čaputovej. K demisii sa pridáva aj minister zahraničných vecí Ivan Korčok.

SaS už skôr avizovala, že dáva premiérovi Igorovi Matovičovi (OĽANO) do stredy ultimátum na to, aby odišiel z funkcie. Predseda SaS Richard Sulík už podal demisiu v utorok (23. 3.). Urobil tak po tom, ako premiér Matovič v nedeľu (21. 3.) oznámil ochotu odísť z funkcie a pôsobiť ako člen vlády. Určil si na to viacero podmienok, jednou z nich bol aj odchod Sulíka z vlády.

Sulík skonštatoval, že ak do stredy neodíde Matovič z postu premiéra, podajú demisiu aj ďalší ministri nominovaní stranou SaS. Okrem Gröhlinga je nominantom SaS aj šéf diplomacie Ivan Korčok. SaS zároveň hrozí odchodom z koalície. Prezidentka po viacerých demisiách ministrov vyzvala premiéra Matoviča na odchod z funkcie.