Pribudlo 71 úmrtí, PCR testy odhalili 1 304 nakazených. Oddnes platia nové výnimky zo zákazu vychádzania

Na Slovensku v stredu (31.3) pribudlo 1 304 prípadov nákazy novým koronavírusom, spravilo sa 8 654 PCR testov. Celkovo tak evidujeme 362 489 pozitívne testovaných na ochorenie COVID-19. Informuje o tom Národné centrum zdravotníckych informácií na webe covid-19.nczisk.sk.

Celkovo sa z ochorenia vyliečilo 553 104 ľudí, štatistiky sa najnovšie budú zverejňovať za jednotlivé týždne, vyplýva zo z grafu NCZI. Ide o počet testovaných PCR aj antigénovými testami. V nemocniciach je aktuálne s ochorením alebo s podozrením naň 3 061 pacientov, ochorenie bolo potvrdené u 2 994 ľudí. Na JIS je 278 pacientov, podporu umelej pľúcnej ventilácie potrebuje 356 pacientov s ochorením COVID-19.

Spolu laboratóriá už na ochorenie otestovali 2 360 594 vzoriek. Ide o počet vzoriek z PCR testov. Počet úmrtí pacientov s pozitívnym testom na nový koronavírus je 9 790. Zvýšil sa aj počet zaočkovaných osôb, momentálne ich je 719 418.

Od dnes platia nové výnimky zo zákazu vychádzania

Vláda po naliehaní cirkvi od dnes uvoľnila opatrenia, resp. schválila výnimky zo zákazu vychádzania. Kostoly sa môžu na sviatky otvoriť, nemôžu sa však konať klasické omše a bohoslužby. Do kostola môžu ľudia chodiť individuálne “za účelom individuálnej duchovnej starostlivosti.” Ide teda o výnimku zo zákazu vychádzania.

Vzhľadom na epidemiologickú situáciu a opatrenia nariadené Uznesením vlády SR je možné vysluhovanie sv. omší a liturgických obradov Veľkej noci iba online formou, pričom kostoly ostávajú otvorené. Individuálna duchovná starostlivosť sa skladá z:

individuálnej duchovnej služby

individuálnej pastoračnej služby

V usmernení hlavného hygienika sa dočítate, za akých podmienok je výnimka platná. Okrem toho schválili aj ďalšiu výnimku zo zákazu vychádzania, a to na účel pobytu v prírode pre držiteľa poľovného lístka za účelom plnenia opatrení proti šíreniu afrického moru ošípaných a na cestu späť. Rovnako aj v tomto prípade bude dôležité dodržiavať protiepidemiologické opatrenia stanovené vo vyhláške Úradu verejného zdravotníctva SR.

Negatívnym výsledkom RT-PCR a antigénového testu sa bude možné preukázať do nedele 11. apríla, ak bol test vykonaný v období od štvrtka 1. apríla do nedele 4. apríla. Vyplýva to z uznesenia, ktoré na dnešnom rokovaní schválila vláda.