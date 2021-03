Núdzový stav sa opäť predlžuje. Vláda odôvodnila návrh, platiť by mal takmer do konca apríla

V posledných týždňoch sa témou stalo práve predlžovanie núdzového stavu. Dnes vláda odobrila odôvodnenie jeho predĺženia, resp. návrh vlády na vyslovenie súhlasu Národnej rady. Plénum totiž musí podľa nedávno schválenej legislatívy odobriť vládou navrhované predĺženie núdzového stavu, a to najneskôr 20 dní odo dňa účinnosti jeho predĺženia.

Núdzový stav sa na Slovensku od soboty 20. marca 2021 predlžuje o ďalších 40 dní. Vláda o tom rozhodla v stredu 17. marca 2021. Platiť by mal do 28. apríla. Rozhodnutie vlády musí do 20 dní odobriť parlament. Ak by vláda nepredĺžila núdzový stav, spolu s ním by sa skončil aj zákaz vychádzania. Núdzový stav je totiž priamo nadväzný na niektoré opatrenia.

Odôvodnenie predĺženia

Napriek zlepšujúcim sa číslam a poklesu chorobnosti ostáva epidemiologická situácia naďalej krehká a predčasným uvoľnením opatrení by mohlo nastať opätovné zhoršenie stavu. Vláda SR na to upozorňuje v súvislosti s návrhom na vyjadrenie súhlasu Národnej rady SR s opakovaným predĺžením núdzového stavu. Kabinet schválil návrh na stredajšom rokovaní.

Kabinet v odôvodnení predĺženia, o ktorom rozhodol 17. marca, upozorňuje na to, že naďalej dochádza k ohrozeniu života a zdravia občanov a bezprostredne hrozí, že šírením takzvanej britskej agresívnejšej mutácie ochorenia COVID-19 dôjde k ďalším nenapraviteľným a podstatným stratám na životoch alebo k zásadnému ohrozeniu zdravia na celom území Slovenskej republiky.

“Vláda SR zastáva názor, že opätovné predĺženie núdzového stavu je v súlade s princípmi demokratického právneho štátu, v súlade s Ústavou a ústavným zákonom, je proporcionálne k sledovanému cieľu a vychádza z faktického stavu šírenia pandémie ochorenia COVID-19 a jeho britského variantu,” uzatvára kabinet v odôvodnení návrhu na vyslovenie súhlasu parlamentu.

Eduard Heger po rokovaní vlády povedal, že vláda počká na závery Ústavného súdu a odôvodnenie. Podľa toho sa ďalej zariadia a prípadne upravia vyhlášku. “Aj na vláde sme sa o tom bavili, definovali sme oblasti, ktoré by mohli byť sporné, ale dopredu nebudeme dávať žiadne komentáre, počkáme si na samotné rozhodnutie a hlavne na odôvodnenie rozhodnutia,” zdôraznil. Uistil zároveň, že vláda je pripravená na podnety ÚS promptne reagovať, aj spolu s Úradom verejného zdravotníctva SR. “Sme pripravení rokovať, či už prezenčne alebo on-line,” potvrdil.

Pred rokovaním vlády sa k núdzovému stavu v súvislosti s Ústavným súdom vyjadril aj minister obrany Jaroslav Naď. Verí, že verdikt potvrdí opodstatnenosť prijatia núdzového stavu z dôvodu ochrany zdravia a života. “Verím, že to bolo všetko v súlade s ústavou. Možno nám súd dá nejaké usmernenia smerom do podobných situácií v budúcnosti,” povedal Naď. Poukázal aj na to, že núdzový stav prijímali aj iné krajiny.

Predseda Národnej rady Boris Kollár by uprednostnil vyhlásenie núdzového stavu len pre zdravotníctvo, pripustil však jeho potrebu počas Veľkej noci. Vzhľadom na zlepšujúcu sa situáciu v nemocniciach v súvislosti s ochorením COVID-19 verí, že to bude posledné predlžovanie.

Plénum ÚS rokuje o ústavnosti predĺženia núdzového stavu

Plénum Ústavného súdu (ÚS) SR sa v stredu na neverejnom zasadnutí zaoberá otázkou ústavnosti predĺženia núdzového stavu. Vládne uznesenie zo 17. marca o predĺžení núdzového stavu o ďalších 40 dní napadla na ÚS skupina opozičných poslancov aj generálny prokurátor SR Maroš Žilinka.

ÚS rozhodne vo veci v stredu, alebo v prípade predĺženia rokovania pléna vo štvrtok (1. 4.). Potvrdila to hovorkyňa ÚS Martina Ferencová. “Plénum Ústavného súdu SR si uvedomuje spoločenský význam daného rozhodnutia, bude mu venovať náležitú pozornosť, rozhodne v zákonnej lehote a verejnosť bude o meritórnom rozhodnutí v daných veciach transparentne informovať,” uviedla.

Prečo potrebujeme núdzový stav?

V čase núdzového stavu môže štát v zmysle platného zákona obmedziť základné práva a slobody, a to v nevyhnutnom rozsahu na nevyhnutný čas, napríklad teda aj zákazom vychádzania. Vláda ho môže vyhlásiť, ak došlo alebo bezprostredne hrozí, že dôjde k ohrozeniu života a zdravia osôb, životného prostredia alebo k ohrozeniu značných majetkových hodnôt. Najdlhšie môže v zmysle zákona trvať 90 dní.

Núdzový stav by mal byť predovšetkým využitý na ukladanie pracovnej povinnosti na zaistenie zdravotnej starostlivosti či na reprofilizácie nemocníc z dôvodu potreby iného druhu lôžok. Tiež na prijatie obmedzenia slobody pohybu a pobytu zákazom vychádzania. Dôvodom je obmedzenie mobility, a tým pádom aj sociálnych kontaktov, čo vláda považuje za jeden z najúčinnejších spôsobov obmedzenia šírenia ochorenia COVID-19.