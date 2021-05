Pribudlo 44 úmrtí, PCR testy odhalili 373 nakazených. Od zajtra nás čakajú ďalšie zmeny v opatreniach

Od 9. mája nás čaká ďalšie uvoľňovanie opatrení

Od 9. mája 2021 sa v obchodných prevádzkach rušia vyhradené hodiny pre seniorov, ŤZP a ich sprievodcov. Úzke kontakty pozitívnych osôb na nový koronavírus už nebudú musieť ísť do izolácie, ak nemajú príznaky ochorenia a sú zaočkované. V piatok o tom informoval hlavný hygienik SR Ján Mikas. Platiť by to malo od pondelka 10. mája.

Od 6.5. je možná registrácia na spoločné očkovanie seniorov nad 70 rokov a ich sprevádzajúcej osoby, ktorá musí mať minimálne 18 rokov. Novinkou je tiež sprístupnenie vakcíny Pfizer pre osoby od 50 rokov. Celý prehľad rozdelenia podľa COVID automatu vo vašom okrese nájdete na tomto odkaze.

Európska únia schválila čínsku vakcínu pre núdzové účely

Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) odsúhlasila čínsku vakcínu firmy Sinopharm na núdzové použitie. Je tak možné, že sa v najbližších týždňoch dostane očkovacia látka do krajín, ktorým vakcíny chýbajú.

Sinopharm verejne sprístupnil veľmi málo dát, s výnimkou efektívnosti svojich dvoch očkovacích látok – jednej vyvinutej Pekinským inštitútom biologických produktov a druhej od Wu-chanského inštitútu biologických produktov. WHO pre núdzové použitie hodnotila pekinskú vakcínu.

Ako uviedol generálny riaditeľ WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus, pekinská vakcína „sa tak stala šiestou, ktorá dostala od WHO potvrdenie o bezpečnosti, efektívnosti a kvalite”, čo podľa jeho slov rozšírilo zoznam očkovacích látok, ktoré môže nakúpiť COVAX a tiež to dáva „krajinám istotu pre urýchlenie vlastných regulačných súhlasov”, aby mohli dovážať a podávať túto vakcínu. Ďalšími so súhlasom od WHO sú vakcíny od Pfizer-BioNTech, Johnson & Johnson, Moderna, AstraZeneca a verzia AstraZeneca vyrábaná Serum Institute of India.

V súvislosti s nedostatkom vakcín vyzval francúzky prezident Emmanuel Macron USA a Veľkú Britániu, aby ukončili vývozné obmedzenia týkajúce sa vakcín a surovín na ich výrobu. „Anglosasi dnes blokujú mnohé z týchto prísad a vakcín. V súčasnosti je 100 % vakcín vyrobených v Spojených štátoch určených pre americký trh,“ vyhlásil Macron po príchode do portugalského Porta, kde sa v piatok zúčastnil na samite Európskej únie.