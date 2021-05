Od nedele 9. mája začne platiť nová vyhláška hygienikov. Rušia sa nákupné hodiny pre seniorov

Od 9. mája 2021 sa v obchodných prevádzkach rušia vyhradené hodiny pre seniorov, ŤZP a ich sprievodcov. V súvislosti s novou vyhláškou Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) o tom informovala hovorkyňa Daša Račková.

Úzke kontakty pozitívnych osôb na nový koronavírus už nebudú musieť ísť do izolácie, ak nemajú príznaky ochorenia a sú zaočkované. V piatok o tom informoval hlavný hygienik SR Ján Mikas. Platiť by to malo od pondelka 10. mája.

Od pondelka nedôjde k výraznému uvoľňovaniu

Aby osoba nemusela ísť do karantény, musí byť najmenej 14 dní po druhej dávke mRNA vakcíny proti ochoreniu COVID-19 alebo štyri týždne po zaočkovaní prvou dávkou vektorovej vakcíny. Výnimku z izolácie si môžu uplatniť aj ľudia, ktorí prekonali ochorenie COVID-19 a do 180 dní od prekonania sa dali zaočkovať, pričom od prvej dávky očkovania ľubovoľnou vakcínou uplynuli aspoň dva týždne.

Na umelých kúpaliskách v červených a ružových okresoch budú môcť trénovať športové kluby registrované v zväzoch. V ružových okresoch môže byť najviac 50 športovcov v exteriéri a 25 v interiéri. V červených je počet obmedzený na desať ľudí vo vnútri i vonku. Uvoľnia sa tiež opatrenia pre organizovanie kultúrnych podujatí. Naplniť sa môže maximálne 50 percent kapacity. Zároveň platí, že v ružových okresoch sa budú môcť organizovať s 500 sediacimi divákmi v exteriéri a 250 v interiéri, v červených s 200 ľuďmi v exteriéri a 150 v interiéri.

Ako upozornil hlavný hygienik, interiérové filmové predstavenia sú naďalej zakázané, rovnako aj podujatia pre školské skupiny. Nepovoľuje sa ani fyzická interakcia s publikom. Povolené sú napríklad divadelné predstavenia, koncerty, hudobné a tanečné produkcie či výstavy.