Pribudlo 36 úmrtí, PCR testy odhalili len 99 nakazených. Počet hospitalizovaných mierne stúpol

Na Slovensku v nedeľu (25.4) pribudlo 99 prípadov nákazy novým koronavírusom, spravilo sa 10 622 PCR testov, započítané sú aj kloktacie testy. Celkovo tak evidujeme 380 010 pozitívne testovaných na ochorenie COVID-19. Informuje o tom Národné centrum zdravotníckych informácií na webe covid-19.nczisk.sk.

Celkovo sa z ochorenia vyliečilo 648 717 ľudí, štatistiky sa najnovšie budú zverejňovať za jednotlivé týždne, vyplýva zo z grafu NCZI. Ide o počet testovaných PCR aj antigénovými testami. V nemocniciach je aktuálne s ochorením alebo s podozrením naň 1 602 pacientov, ochorenie bolo potvrdené u 1 442 ľudí. Na JIS je 137 pacientov, podporu umelej pľúcnej ventilácie potrebuje 204 pacientov s ochorením COVID-19.

Spolu laboratóriá už na ochorenie otestovali 2 589 457 vzoriek. Ide o počet vzoriek z PCR testov. Počet obetí koronavírusu s pozitívnym testom je 11 531. Zvýšil sa aj počet zaočkovaných osôb, momentálne ich je 1 024 688.

Na Slovensku za uplynulý deň pribudlo 99 pozitívne testovaných ľudí formou RT-PCR testov 484 pozitívne testovaných antigénnymi testami. Je to 0,93 % z 10 622 končených RT-PCR vyšetrení a 0,17 % z 287 331 antigénnych testov.

Najviac pozitívne testovaných RT-PCR testami bolo v Žilinskom kraji (38), nasleduje Košický (23), Banskobystrický (14), Prešovský (9), Bratislavský (8) a Nitriansky (7), Trenčiansky (-), Trnavský (-). Je medzi nimi 44 mužov a 55 žien. Celkový počet nakazených mužov je 181 349 a žien 198 661.

Celkový počet zaočkovaných osôb prvou dávkou vakcíny je 1 024 688 za predchádzajúci deň pribudlo 9 291 zaočkovaných. Druhú dávku vakcíny už dostalo 419 596 ľudí, uplynulý deň sa zaočkovalo 2 776 ľudí.

Očkovanie v Česku funguje, ukazujú celorepublikové dáta

Očkovanie proti koronavírusovej chorobe COVID-19 je v Česku účinné. Vyplýva to z priebežných celoštátnych údajov, informovala v nedeľu Česká televízia. Vakcinácia chráni najmä pred ťažším priebehom ochorenia, v drvivej väčšine prípadov však znižuje aj riziko samotnej infekcie. Podľa českých štatistikov sa nakazilo len niečo vyše desatiny percenta tých, ktorí dostali obe dávky očkovacej látky.

Z viac než 900 000 ľudí, ktorí už dostali obe dávky vakcíny, úrady evidujú nákazu u zhruba 3000 osôb. S odstupom 14 dní čísla ďalej klesajú, a to na 0,14 percenta. Ťažký priebeh choroby zdravotníci zachytili len u jednej stotiny percenta zaočkovaných.

“Tie nákazy samozrejme existujú. Vakcína nie je stopercentná ochrana proti budúcej nákaze, ale mala by to byť najmä ochrana proti ťažkému priebehu ochorenia, a to je v tých dátach naozaj vidieť,” povedal šéf Ústavu zdravotníckych informácií a štatistiky (ÚZIS) Ladislav Dušek.

Vážne komplikácie malo po ukončenom očkovaní len 13 zdravotníkov z 200 000; to bolo navyše podľa Dušeka väčšinou zapríčinené zdravotným stavom osôb bez ohľadu na covid. V domove Clementas Janovice mali podľa tamojšej staničnej sestry Lucie Tomanovej celkom tri zistenia niekoľko dní po druhej dávke očkovania. “Ja som nemal žiadne príznaky. Urobili výter a prišli na to,” opísal klient Miroslav Hůrka, ktorý mal už v tom čase očkovanie ukončené.