Analytici zverejnili predikciu na máj. Na uvoľňovanie zabudnite, o bledoružových farbách môžeme len snívať

V diskusných reláciách sme sa včera dozvedeli dve dôležité veci. Núdzový stav sa má predlžovať, aj keď Boris Kollár je skôr proti a ministerstvo zdravotníctva pripravuje spoločne s odborníkmi aktualizáciu COVID automatu. Tá by mala priniesť jednoduchšie pravidlá a menší počet fáz uvoľňovania protipandemických opatrení.

Na úpravu testovacej stratégie a aj COVID automatu, aby konečne rátal aj s mutáciami, tu čakáme od marca. Máme koniec apríla a dnes sa otvorili terasy a fitnes centrá. Deti v niektorých okresoch a niektorých ročníkov teda nemôžu ísť do školy, no na terase si dajú za odmenu zmrzlinu po celodennej návšteve zoologickej záhrady. Zdá sa vám to absurdné? Nie ste sami, situáciu zhodnotili aj analytici z Dáta bez pátosu.

Ako sú otvorené školy?

V okresoch Nitra, Nové Zámky, Sobrance, Topoľčany a Zlaté Moravce sa môžu od pondelka vrátiť do lavíc všetci žiaci základných aj stredných škôl. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR odporúča otvoreným školám, aby žiakom v prvom týždni dopriali čas na prispôsobenie sa.

V bordových okresoch budú tak ako doposiaľ otvorené materské školy, prvý stupeň základných škôl, ôsmy a deviaty ročník základných škôl, špeciálne školy, stredné zdravotnícke školy, končiace ročníky stredných škôl, poradne a základné umelecké školy (ZUŠ) na individuálnu prácu so žiakom. Podľa rezortu školstva v červených okresoch budú otvorené materské školy, prvý stupeň základných škôl a navyše sa otvorí celý druhý stupeň základných škôl a prvé štyri ročníky na osemročných gymnáziách (príma až kvarta). Otvorené sú tiež špeciálne školy, stredné zdravotnícke školy, končiace ročníky stredných škôl, poradne a ZUŠ na individuálnu prácu so žiakom.

V ružových okresoch môžu školy v súlade s platnými pravidlami obnoviť školské vyučovanie v prezenčnej forme už vo všetkých ročníkoch základných aj stredných škôl. Otvoria sa aj ZUŠ a jazykové školy na skupinovú výučbu.

Ďalšie uvoľňovanie opatrení by mohlo prísť už s aktualizovaným COVID automatom v prvý májový pondelok. Ale bude to tak naozaj? Pandémia je, zdá sa, na ústupe, zhodujú sa na tom aj analytici, ktorí každodenne reportujú lepšie a lepšie správy. Čísla sa teda zlepšujú, no celková situácia nie, a to hneď z niekoľkých dôvodov.

Čo navrhujú analytici?

Analytici navrhujú, aby sa prestalo s plošným testovaním antigénovými testami. “Ľudia si uľavia, ušetríme peniaze a tie, čo máme, tie použime v bordových okresoch – ak nevieme inak, tak pokračujme v tom 7-dňovom tempe. Lepšie by bolo rozdať ich po ubytovniach, po fabrikách, logistických centrách,” píšu v statuse.

❗MÁ TOTO EŠTE VÔBEC ZMYSEL? DENNÝ REPORT 24. APRÍL Ešte, že tá pandémia ustupuje a bez ohľadu na to, ako a čo… Uverejnil používateľ Dáta bez pátosu Nedeľa 25. apríla 2021

Dáta o obetiach sú spracovávané s opozdením, čo znamená, že v marci zomrelo oveľa viac ľudí a Slovensko je oveľa viac premorené. Ku koncu apríla budeme mať okolo 15-tisíc obetí koronavírusu. Žiaľ, pre mnohých je to len číslo, ktoré sa reportuje každý deň a momentálne s miernym poklesom. Ľudia, najmä starší, však zomierajú každý deň.

Čo sa týka PCR testov, počas víkendu ste si mohli všimnúť neuveriteľných 30-tisíc PCR testov, ktoré sme nerobili denne, ani keď tu bolo najhoršie. Je to z dôvodu, že sa k nim pripočítavajú aj kloktacie testy na školách. Podľa analytikov by sa o nich malo informovať samostatne. “Napriek problému s výkazníctvom treba v PCR testovaní pokračovať a kloktanie vyhodnotiť a rozhodnúť sa KDE a KTO má kloktať aj naďalej. Zmysel to má, ale musí sa to robiť poriadne,” píšu analytici.

Kritike sa tentokrát nevyhol ani premiér Eduard Heger, ktorý o pandémii pravidelne informuje, no jeho vyjadrenia sú nešťastné. Vláda Slovensko do červenej fázy ešte nepustila a to napriek tomu, že čísla nás predurčujú podľa COVID automatu aj na lepšie farby. Premiér informoval, že rastové číslo je blízko jedna. O pár dní na to ale povedal, že prudko klesáme. Stále však ide o tú istú pandémie v tej istej krajine. Dokonca sa podľa Hegera pokles spomalil.

Predikcia na máj

Aká je teda predikcia analytikov na mesiac máj? Podľa nich nedôjde k žiadnemu uvoľňovaniu opatrení. Predĺži sa núdzový stav, upraví sa zákaz vychádzania na kompromis do 20:30. V bordových okresoch deti stále do škôl nepôjdu a bude ich okolo 15-20. Pred školami však budú deti lákať otvorené terasy. COVID automat sa nepodarí aktualizovať a ani sa nepodarí zrušiť testovanie, resp. predstaviť testovaciu stratégiu.

Od 3. mája možno vstúpime do červenej fázy ale v nej sa už vlastne ani nič veľké nemení, keďže terasy a fitká máme otvorené. O ďalších farbách môžeme len snívať. Podľa analytikov bude AstraZeneca stále pre ľudí nad 60 rokov a Pfizer bude aj pre ľudí pod 60 rokov. Každopádne, bude zlé počasie, takže je to vlastne všetko v poriadku. A posledná vec, deti ani potom nepôjdu do škôl, veď sú prijímačky a vtedy je predsa voľno.

Čo sa týka prijímacích skúšok na stredné školy, budú prebiehať prezenčne, prvé dva týždne v máji. V tomto čase budú ostatní žiaci na dištančnom vyučovaní, aby nebola škola plná študentov. Oznámil to minister školstva Gröhling.