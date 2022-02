Pribudlo 20 224 pozitívnych, covidu podľahlo 27 ľudí. Cirkvi chcú, aby do kostolov mohli ísť aj neočkovaní

Na Slovensku pribudlo v utorok (1.2.) 20 224 prípadov nákazy novým koronavírusom, spravilo sa 38 506 testov. Celkovo tak evidujeme 1 043 008 pozitívne testovaných na ochorenie COVID-19. Informuje o tom Národné centrum zdravotníckych informácií na webe covid-19.nczisk.sk.

Počet hospitalizovaných sa zvýšil o 7, v nemocniciach je celkovo 1 698 pacientov. Počet obetí koronavírusu s pozitívnym testom je 17 877, pribudlo 27 obetí. Za uplynulý deň dostalo prvú dávku vakcíny 949 Slovákov.

Správu budeme aktualizovať

Predstavitelia cirkví žiadajú, aby mohli do kostolov chodiť opäť všetci ľudia

Predstavitelia kresťanských cirkví a židovských náboženských obcí sa obrátili na predsedu vlády SR Eduarda Hegera (OĽANO) s listom so žiadosťou, aby mohli do kostolov chodiť opäť všetci ľudia. Poukazujú pritom na to, že do esenciálnych prevádzok sa pri dodržaní prísnych pravidiel umožňuje vstup aj neočkovaným.

„Prosíme vás, aby z hľadiska duchovného života spojeného s náboženským vyznaním, ktoré patrí k základným právam a slobodám definovaným aj v Ústave SR, boli za obdobné, teda esenciálne, pokladané i bohoslužby,“ uviedli v liste. Ochranu života a zdravia všetkých ľudí pokladajú za ich povinnosť.

„Aj preto sa dlhodobo usilujeme spolupracovať s verejnými inštitúciami a predstaviteľmi na zvládnutí situácie. Pravdaže, sme vždy ochotní prijímať primerané pravidlá a opatrenia a budeme naďalej napomáhať pokoju, nabádať k spolupatričnosti a povzbudzovať k vzájomnej pomoci. Prosíme vás o pochopenie našej situácie a o dobré rozhodnutia, ktoré povedú k väčšiemu spoločnému dobru pre Slovensko,“ poznamenali.

Predseda Ekumenickej rady cirkví v SR Ivan Eľko, predseda Ústredného zväzu židovských náboženských obcí v SR Richard Duda a predseda Konferencie biskupov Slovenska Stanislav Zvolenský poukázali na to, že na celom území Slovenska, oproti ostatným krajinám EU, je v dôsledku opatrení proti šíreniu ochorenia COVID-19 dlhodobo znemožnená účasť na bohoslužbách pre veriacich, ktorí nespĺňajú takzvané kritérium OP. Tvrdia, že z dôvodu hroziaceho kolapsu zdravotníctva pred Vianocami a Chanukou toto nariadenie zobrali na vedomie.

„Z dlhodobého hľadiska sa však pre bohoslužby javí ako neudržateľné. Zatiaľ čo štát neplánuje pre svojich obyvateľov nariadiť očkovaciu povinnosť, de facto ju naďalej ukladá ako podmienku veriacim pre návštevu slávení. A od duchovných vyžaduje, aby ňou limitovali účasť,“ poznamenali.