Pribudlo 111 úmrtí, PCR testy odhalili 1 909 prípadov. V nemocniciach opäť stúpol počet hospitalizovaných

Na Slovensku v pondelok (18.1) pribudlo 1 909 prípadov nákazy novým koronavírusom, spravilo sa 9 817 PCR testov. Celkovo tak evidujeme 226 294 pozitívne testovaných na ochorenie COVID-19. Informuje o tom Národné centrum zdravotníckych informácií na webe covid-19.nczisk.sk.

V pondelok pribudlo 2 669 vyliečených pacientov. Celkovo sa z ochorenia vyliečilo 173 761 ľudí. V nemocniciach je aktuálne s ochorením alebo s podozrením naň 3 444 pacientov, ochorenie bolo potvrdené u 3 219 osôb, na jednotkách intenzívnej starostlivosti je 242 ľudí, podporu umelej pľúcnej ventilácie potrebuje 296 pacientov s ochorením COVID-19.

Spolu laboratóriá už na ochorenie otestovali 1 622 598 vzoriek. Ide o počet vzoriek z PCR testov. Počet úmrtí pacientov s pozitívnym testom na nový koronavírus je 3 637. Zvýšil sa aj počet zaočkovaných osôb, momentálne ich je 71 400.

Na Slovensku za uplynulý deň pribudlo 1 909 pozitívne testovaných ľudí formou RT-PCR testov a 4 294 pozitívne testovaných antigénnymi testami. Je to 19,45 % z 9 817 ukončených RT-PCR vyšetrení a 4,61 % z 93 172 antigénnych test.

Najviac pozitívne testovaných bolo v Nitrianskom kraji (367), nasleduje Bratislavský (357), Košický (333), Trnavský (247), Žilinský (236), Prešovský (203), Banskobystrický (94) a Trenčiansky (72).

Začalo sa pilotné očkovanie v zariadeniach sociálnych služieb

Pilotné očkovanie proti ochoreniu COVID-19 zamestnancov a klientov zariadení sociálnych služieb (ZSS) sa začalo. Oznámil to v pondelok minister práce Milan Krajniak (Sme rodina) v areáli Petržalského domova seniorov v Bratislave.

Okrem dvoch bratislavských zariadení sociálnych služieb sa majú na očkovaní podľa Krajniaka zúčastniť ďalšie zariadenia sociálnych služieb v Trenčíne, Žiline a Košiciach. Po pilotnom bude nasledovať riadne očkovanie v týchto zariadeniach po celom Slovensku.

Minister práce priblížil, že sú tri možnosti, ako sa ľudia môžu dať zaočkovať. “Prvá možnosť už beží, a to je tá, že zamestnanci ZSS sa už mohli zaregistrovať a mnohí už aj boli zaočkovaní prostredníctvom aplikácie, ktorú pripravilo ministerstvo zdravotníctva. Druhá možnosť je, že sa takýmto spôsobom vedia objednať zamestnanci aj v skupinách a tretia možnosť, ktorú spúšťame dnes, je to, že príde mobilný očkovací tím priamo do ZSS a zaočkuje zamestnancov a klientov, ktorí o to prejavia záujem,” ozrejmil Krajniak.

Zároveň zdôraznil, že tiež bude možnosť, aby sa viaceré menšie zariadenia spojili a mobilný očkovací tím príde na dohodnuté miesto a zaočkuje zamestnancov a klientov všetkých týchto zariadení spolu. Kritériom na to, aby prišiel mobilný očkovací tím, je totiž zaočkovanie aspoň 20 ľudí.

Krajčí skonštatoval, že celá očkovacia stratégia SR je “postavená na ochrane tých, ktorí sú rizikoví”. “Teraz prichádza ten veľký deň D, keď ideme začať reálne očkovať tých, ktorí budú mať najvyšší benefit z vakcinácie,” skonštatoval Krajčí s tým, že pre nich vakcinácia znamená záchranu života a ochranu zdravia.