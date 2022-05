Priatelia, Dva a pol chlapa či Frasier. Mohli by si seriáloví hrdinovia v realite dovoliť svoje bývanie?

Povedzme si to však otvorene, bez idealizovanej vízie New Yorku by Priatelia (Friends) ani sitkom Ako som spoznal vašu matku (How I Met Your Mother), nikdy nedosiahli svoje povestné kúzlo. Logické chyby sú tak často neodmysliteľnou súčasťou vízie seriálového sveta.

Mnohí z nás komfortné seriálové jednohubky v podobe sitkomov ako Priatelia či Frasier uprednostňujú aj po niekoľkonásobnom zhliadnutí pred intelektuálnymi hostinami od HBO a Netflixu. Ak si aj ty otočil všetky série televíznych hitov niekoľkokrát, určite si si všimol, že zmieňované nejasnosti často pútajú viac pozornosti, ako samotný dej.

Zamýšľaš sa nad tým, ako si mohli Monica a Rachel dovoliť obrovský apartmán v Greenwich Village? Vedz, že nie si sám. My sme pre teba pripravili analýzu seriálových obydlí, v ktorej si konečne dáme na poriadok finančné (ne)pomery hlavných hrdinov.

Monica a Rachel (Priatelia/Friends)

Priatelia v posledných rokoch zažívajú renesanciu, za ktorú vďačia najmä pozornosti mladších divákov. Pre Netflix bol tento seriál dokonca natoľko lukratívny, že streamovací gigant ochotne zaplatil 100 miliónov dolárov za vysielacie práva na ďalší rok. Momentálne môžeš seriál opäť sledovať vďaka streamovacej platforme HBO Max.

V prípade, že sa ti už príhody šestice Newyorčanov zunovali, je tu dosť vysoká šanca, že si zachytil honosný byt, v ktorom spolu žili Monica a Rachel. Šéfkuchárka v New Yorku, či vrcholová manažérka u Ralpha Laurena, sú rozhodne výnosné pracovné miesta. Mohli však zafinancovať bývanie tohto kalibru?

Podľa americkej databázy platov Glassdoor zarobí v súčasnosti manažér u Ralpha Laurena približne 74-tisíc dolárov ročne. Portál Career Explorer zase tvrdí, že šéfkuchár v New Yorku sa môže uspokojiť s ročným príjmom okolo 52-tisíc dolárov ročne.

Krátky prieskum realít v New Yorku nás dostal k čiastke 5-tisíc dolárov mesačne za rozmerný dvojizbový byt na Manhattane. V 90. rokoch by táto suma predstavovala približne 2 500 dolárov. V inflácii by však boli zohľadnené aj platy hlavných hrdiniek.

Za daných okolností by si dvojica dievčat takýto byt dovoliť mohla, no rozhodne nie v prvej fáze seriálu. Monica si v prvých sériách nevedela udržať stabilnú pracovnú pozíciu a Rachel pracovala ako čašníčka za pár dolárov na hodinu.

Magazín Cheat Sheet však uvádza, že scenáristi mali odpoveď na túto bizarnú situáciu. Monica zdedila byt po svojej babičke. Tá mala uplatnenú reguláciu nájomného, vládny program, v rámci ktorého nemôže domáci zdvihnúť nájomné, pokiaľ nedôjde k zmene obyvateľa. Dá sa teda povedať, že Monica s Rachel si mohli útulné hniezdočko užívať v prvých sériách iba vďaka byrokratickému prešľapu.

Frasier Crane (Frasier)

Napriek tomu, že Frasier sa vysielal v takmer identickom období ako Priatelia, v ratingoch ich nikdy neprekonal. Pravdou však zostáva, že stále ide o výbornú, prevažne intelektuálnu, záležitosť, ktorá z hľadiska scenára prekonáva väčšinu konkurenčných sitkomov.

Okrem dramatického boja o pozornosť mal Frasier s Priateľmi spoločnú aj prítomnosť veľmi luxusného apartmánu. Ten si záujem divákov často delil spoločne s hlavnými postavami. Čo však Frasiera odlišuje, je fakt, že exkluzivita bývania protagonistu nemusela byť obhajovaná. Naopak bola hlavnou premisou seriálu.

Diváci, ktorí sú viac zbehnutí v kultúre a dizajne, mohli vo Frasierovom byte postrehnúť ikonickú Eames leňošku, ktorá je dodnes symbolom luxusu a vkusu. Frasier sa tiež nechal počuť, že jeho gauč je presnou replikou toho, ktorý mala Coco Chanel vo svojom ateliéri. Je teda viac než možné, že hodnota zariadenia by sa pokojne vyrovnala cene bytu snobského psychiatra.

Podľa článku magazínu Curbed z roku 2018 by sa cena takéhoto apartmánu v Seattli vyšplhala na 3,6 milióna dolárov. Medscape, portál poskytujúci informácie o lekároch uvádza, že súkromný psychiater v súčasnosti zarába približne 260-tisíc dolárov ročne. Predpokladajme, že Frasier v rádiu trval na podobnom plate.

Pri súčasnej hodnote amerického dolára je pravdepodobné, že aj Frasier si mohol svoj byt dovoliť.

Pri zariaďovaní by si však zrejme musel poriadne utiahnuť opasok. Operné predstavenia, drahé večere, pravidelné popíjanie či súkromná opatrovateľka, to sú len niektoré z Frasierových rozmarov. Ak zarátame do jeho výdajov aj BMW najvyššej rady a nákladný životný štýl, dostávame sa k tomu, že ani Frasier neodzrkadľuje realitu.

Charlie Harper (Dva a pol chlapa/Two and a Half Men)

Frasier však nie je jediný starý mládenec, ktorý si získal srdcia televíznych divákov. Charlie Harper a jeho neželaný spolubývajúci sa postarali o roky fantastickej zábavy. Podľa mnohých kritikov sa dej sitkomu za osem rokov vysielania nezmenil. Interakcie medzi Charliem, Alanom, ich démonickou matkou a uštipačnou domácou však boli natoľko pútavé, že radikálne zmeny neboli potrebné.

Prekrásny dom na pláži v Malibu je fyzickou reprezentáciou všetkých neférových rozdielov medzi Alanom a Charliem. Koľko však môže stáť sídlo na pláži v španielskom štýle? Podľa realitného portálu Zillow sa takéto domy hýbu v škále medzi 11 až 18 miliónov dolárov. Ak sa pýtaš, kde mohol plážový povaľač zobrať na takéto bývanie, môžeš si byť istý, že to najlepšie sme si nechali na záver.

Keď vezmeme do úvahy, že po pár mesiacoch bez práce Charlie takmer zbankrotoval, je takmer jasné, že všetko je domček z karát. V ďalšej epizóde dokonca Charlie priznal, že má tri hypotéky. Na druhej strane Charlie pracuje len veľmi málo a aj napriek tomu sa mu zmieňované dlhy darí financovať.

Ako skladateľ jinglov je platený v honorároch a podieloch z reklám. Charlie tak má podľa všetkého stabilný príjem, no nemá ušetrenú žiadnu rezervu. To by vysvetľovalo, prečo musel Alan po jeho smrti plážový dom predať internetovému milionárovi.

Nesmieme však zabúdať na to, že Charlie sa zmieňuje o jingloch pre Coca-Colu a kreditné karty. Takéto kšefty by boli dosť lukratívne na to, aby mu v podieloch prinášali dostatok pravidelných financií, aby si mohol užívať bezstarostný život plážového sukničkára. Žiaľ, bez vyhliadok do budúcnosti. Ako osobnostných, tak aj finančných.

Čo to všetko znamená? Charlie si mohol len sťažka dovoliť životný štandard, ktorý si nastavil. Jeho ľahkovážnosť a život na dlh mu umožnili užívať si hedonickú krízu stredného veku. Tá sa však mohla kedykoľvek rozbiť na márne kúsky.

Realita a sitkomy nejdú dokopy. Najvierohodnejšie podmienky si zrejme mohol vidieť v seriáli Teória veľkého tresku (The Big Bang Theory). Leonard so Sheldonom zarobili ako fyzici slušné peniaze, no prenajímali si iba trojizbový byt. Robin z How I Met Your Mother je však opačným extrémom. Nájdená novinárka by dala za byt v Brooklyne až 90 % svojho platu.

Všetci ale máme právo na svoje fantázie. Nezáleží na tom, či ich sleduješ na televíznej obrazovke, alebo skrývaš v pandorinej skrinke.