Pri známych kúpeľoch so vzácnymi prameňmi má byť zakopaný nebezpečný odpad: Starosta ani spoločnosť o ničom nevedia

Web Korzár upozorňuje, že neďaleko kúpeľov so vzácnymi liečivými prameňmi sa pravdepodobne nachádza zakopaná skládka odpadu, ktorý môže byť nebezpečný. Prípad je už v rukách polície, no zatiaľ nepadli konkrétne obvinenia.

Podľa informácií Korzára sa enviropolícia podozrením zaoberá už nejaký čas – od leta minulého roka. Odpad sa má nachádzať v súkromnom areáli spoločnosti v obci Chanava. Spoločnosť tu mala vybagrovať jamy a zakopať v nich staré poľnohospodárske chemikálie, ale aj azbest. Obec, kde sa areál nachádza, je vzdialená len dva kilometre od obľúbených kúpeľov Číž. Rýchle riešenie prípadu je preto o to dôležitejšie.

Starosta ani spoločnosť o ničom nevedia

Hovorca Prezídia Policajného zboru SR Roman Hájek sa pre Korzár vyjadril, že „momentálne je vec v štádiu po začatí trestného stíhania pre podozrenie z trestného činu neoprávneného nakladania s odpadmi“. Čaká sa na termín vykonania geoprieskumu a následné ďalšie znalecké dokazovanie. Lokalita má byť vyšetrená aj za pomoci dronu. No údajne zatiaľ nenastali špecifické poveternostné podmienky, ktoré by to umožnili.

Člen štatutárneho orgánu spoločnosti popiera, že by z ich strany došlo k spáchaniu trestného činu. O trestnom stíhaní vraj nevie ani starosta Chanavy, Gabriel Maczko.