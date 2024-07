Pri Trnave máme pod zemou veľký poklad: Ide o najväčšie nálezisko dôležitej komodity na Slovensku, chystá sa už aj ťažba

Slovensko síce nepatrí medzi svetové mocnosti v ťažbe plynu, no zásobami tejto suroviny disponujeme aj my. Už dlhé obdobie takáto ťažba prebieha napríklad na Záhorí, no celková domáca produkcia pokrýva iba percento nášho dopytu. To by mohol zmeniť nový projekt neďaleko Trnavy, ktorý už dostal aj zelenú. Informujú o tom Hospodárske noviny.

Ako z dostupných zdrojov vyplýva, malo by ísť o najväčšie slovenské nálezisko plynu a nachádza sa neďaleko Trnavy, pri obci Malženice. Kým naša ročná spotreba plynu sa pohybuje na úrovni 5 miliárd kubíkov, v nálezisku sa má nachádzať približne pol miliardy kubíkov. Túto ťažbu bude zastrešovať domáca firma Nafta, ktorá už potvrdila, že dostala súhlasné rozhodnutie pre ich zámer prieskumu a ťažby plynu pri Malženiciach.

Realizácia ťažby by mohla začať už počas budúceho roka a vydolovaná surovina bude určená na domácu spotrebu, nemali by sme ju teda vyvážať.

„Čím viac plynu dokážete vyťažiť z domácich zdrojov, tým menej musíte dovážať. Navyše, prítomný je aj cenový aspekt, nemusíte platiť prepravné poplatky ani platiť za nákup,“ povedal pre HN Richard Kvasňovský, výkonný riaditeľ Slovenského plynárenského a naftového zväzu. Takýto silný domáci zdroj by mohol mať zásadný význam aj s prihliadnutím na situáciu okolo ruského plynu.

Zároveň je vo všeobecnosti takáto aktivita spojená s ťažbou už pomaličky raritou, nakoľko v rámci Európskej únie nastal v posledných rokoch útlm. Veľa komodít sa dováža a vzniká len málo projektov, ktoré sú často komplikované byrokratickými obštrukciami, respektíve činnosťou rôznych aktivistov. Podľa Kvašňovského mnohé byrokratické požiadavky, spojené s vyhľadávaním ložísk a so spustením ťažby, odrádzali súkromných investorov.