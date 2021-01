Pri tandemovom zoskoku mu z vrecka vypadol iPhone. Pád z výšky 3-tisíc metrov zachytili na video

Smartfóny od spoločnosti Apple patria medzi obľúbené produkty aj vďaka svojej kvalite prevedenia. Samozrejme, to, čo ktorýkoľvek telefón, aj iPhone, zvládne, záleží od starostlivosti jeho užívateľa a niekedy aj ten najmenší pád môže byť pre zariadenie „smrteľným“. 31-ročnému milovníkovi extrémnych športov však jeho iPhone zvládol pád z výšky viac ako 3-tisíc metrov.

31-ročný Kody Madro si počas jedného zo zoskokov z lietadla užil nielen voľný pád z výšky 3048 metrov, ale následne zažil aj stresovú situáciu. Pri zoskoku mu totiž z vrecka nohavíc vypadol aj jeho iPhone, píše web LAD Bible.

Pozrite si tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa @kodymadro

Pri zoskoku z lietadla mu vypadol iPhone

To, že o telefón pri tandemovom zoskoku prišiel, si najskôr ani neuvedomil a zistil to, až keď pristál na Zemi. Myslel si, že ho už nenájde, no stal sa presný opak. Skúsil ho lokalizovať prostredníctvom aplikácie Find My iPhone a to, čo nasledovalo potom, vôbec nečakal.

Kodyho iPhone totiž aplikácia bez problémov našla. Telefón 31-ročný milovník adrenalínu našiel síce rozbitý, no stále plne funkčný, čo je pre mnohých fanúšikov technológií viac-menej zázrak. Ako LAD Bible uviedol, jeho iPhone po incidente fungoval ešte zhruba 2 týždne, takže jeho majiteľovi sa podarilo z neho dostať všetky potrebné dáta, ktoré nikde uložené nemal.

Celý incident sa podarilo navyše zachytiť na video, ktoré následne zdieľal na sociálnych sieťach ešte pred rokom. Spomalené zábery si môžete pozrieť nižšie.

iPhone zvládol pád z výšky viac ako 3 kilometre

Ako Kody uviedol webu Daily Mail, zvyčajne si so sebou mobil pri zoskoku neberie. A ak áno, je vždy bezpečne schovaný vo vrecku. Problémom pri tomto zoskoku však bolo, že sa mu jeho nohavice roztrhli a cez dieru v nich mobil vypadol.

„Keď mi mobil vyletel z vrecka, môj kamarát si myslel, že ide o kúsok z výstroje,“ povedal Kody. „Ja som si ani neuvedomil, že je to môj mobil, až kým som nepristál. Podarilo sa mi ho nájsť v púšti. Používal som ho ešte ďalších pár týždňov, no potom prestal fungovať,“ dodal 31-ročný muž.

Zdá sa teda, že zariadenia od Apple majú naozaj veľkú výdrž a zvládnu pády z veľkých výšok. Pre všetkých užívateľov však bude najlepšie sa vždy uistiť, že majú mobil alebo akékoľvek iné zariadenia v bezpečí. Apple produkty totiž rozhodne nepatria medzi najlacnejšie.