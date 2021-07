Prežili zvrátené pokusy, napokon prepadli alkoholu. Príbeh najdlhšie žijúcich siamských dvojčiat v Rusku dopadol tragicky

Dáša a Máša sa narodili v Rusku ako siamské dvojičky. Ich život by tak či onak nebol prechádzkou ružovou záhradou. Vedci sa však rozhodli, že si z dievčat urobia pokusné králiky. Boli vystavené zvráteným, neľudským experimentom. Utrpenie, ktoré prežili, by ste nepriali ani najväčšiemu nepriateľovi.

Matke tvrdili, že dvojičky po pôrode zomreli

Maria a Daria Krivoshlyapove (Krivošljapove), ktorým nikto nepovedal inak ako Máša a Dáša, sa narodili v roku 1950 v Moskve a medzi lekármi vyvolali obrovský rozruch. Narodili sa totiž ako siamské dvojčatá. Lekári ich matke Yekaterine napriek jej protestom odobrali, aby ich mohli skúmať a testovať. Po narodení si ich nestihla ani podržať, bola ešte takmer v bezvedomí po cisárskom reze (prirodzeným spôsobom ju lekári nechali rodiť dva dni), keď deti odviezli preč. Keď sa prebrala, dozvedela sa šokujúcu správu. Lekári jej oznámili, že porodila mutanta a deti krátko po narodení zomreli, píše portál RBTH.

Napriek tomu, že otec detí videl, že boli živé, ešte v ten istý deň im vystavili úmrtný list. Mikhail bol totiž šoférom Stalinovho kata Lavrentija Berija a bál sa, že ak bude protirečiť, bude zle.

Yekaterina však vedela, že niečo tu nesedí a snažila sa zistiť, čo sa s deťmi stalo v skutočnosti. Jedna zo zdravotných sestier sa nad ňou napokon zľutovala a vzala ju k inkubátoru, kde jej dcéry ležali. Ženu však údajne pohľad na vlastné deti šokoval natoľko, že strávila najbližšie dva roky za dverami psychiatrickej liečebne. Nesmela klásť žiadne otázky.

„Čím menej budete vedieť, tým lepšie sa vám bude spať,“ bolo rodine oznámené podľa portálu Independent. Pýtať sa nemali ani sestry. O svojej rodine nevedeli nič, dokonca netušili ani to, že majú dvoch bratov. To sa dozvedeli až omnoho neskôr, no ich rodina ich nevítala s otvorenou náručou.

Dievčatá mali dve hlavy, dve torzá, dva páry rúk a každá mala po jednej nohe. Mali aj tretiu nohu, tá však bola nepoužiteľná a napokon ju lekári amputovali. Každá z nich mala svoj vlastný nervový systém, obehový systém však zdieľali spoločný, informuje portál Mirror. O to viac boli ich telá pre lekárov fascinujúce.

Umiestnené boli do pediatrického inštitútu, kde sa ich ujal biológ a fyziológ Pyotr Anokhin. Utrpenie, ktoré dievčatá v jeho starostlivosti zažili, je nepredstaviteľné. Dlhých 6 rokov ich vystavoval extrémnemu hladovaniu, spánkovej deprivácii či prudkým zmenám tepla. Aby ich mal Anokhin vždy po ruke, držal ich v akomsi sklenenom boxe hneď vedľa svojho laboratória.

Nechal ich hladovať, pichal im rádioaktívne látky

Vždy, keď sa rozhodol vykonať ďalší zo svojich šialených experimentov, ktorý mal otestovať ich hranice, dievčatá jednoducho vybral z postieľky. Občas ich popálil, inokedy im spôsobil omrzliny, vystavoval ich elektrošokom alebo im do tela pichal rádioaktívne látky či iné nebezpečné substancie, aby videl, ako rýchlo zapôsobia na druhé z dvojčiat . Niekedy do nich ihly pichal prázdne, aby zistil, ako reagujú na bolesť.

Keď mali len tri roky, vystavoval ich Anokhin na striedačku extrémnemu chladu. Následkom toho jedno z dievčat dostalo zápal pľúc a malo vysoké horúčky, kým tomu druhému vôbec nič nebolo, píše RBTH.

Book review: @robewinguk on a new biography of conjoined twins Dasha and Masha Krivoshlyapova https://t.co/RjbyMPQACU @4thEstateBooks pic.twitter.com/fbqpcd7GaR — The Scotsman (@TheScotsman) August 30, 2017

Občas im dával alkohol, aby videl, čo sa bude diať. Zistil, že ak bude piť alkohol len jedna z nich, opité budú obe. Prepojené boli do značnej miery aj po mentálnej stránke, napríklad, obom sa údajne snívali identické sny. Keď sa jedna najedla, bola sýta aj tá druhá. Ak jednej zubár opravoval zuby, bolesť a nevoľnosť cítila aj tá druhá. Dokonca si navzájom dokončovali vety.

Jedna bola tichá a inteligentná, druhá bola manipulatívny egoista

Bizarné je, že Dáši a Máši nikdy nikto nepovedal, že sú vlastne siamskými dvojičkami, čo to znamená a aký by k tomu mali zaujať postoj. Od prvých dní svojho života nepoznali nič iné, len kruté experimenty. Sovietski vedci sa príliš nezaujímali o ich blaho, ale ani o ich vzdelanie. Keď mali 7 rokov, nedokázali ešte chodiť a ledva dokázali sedieť. Až v roku 1956 ich presunuli do Centrálneho vedeckého výskumného inštitútu traumatológie v Moskve, kde sa museli všetko naučiť.

Ešte 8 rokov bola ich existencia držaná pred verejnosťou v tajnosti. Neskôr ich presunuli do internátnej školy pre deti s poruchami pohybových schopností. Keď sa dvojičky dostali do povedomia médií, rozhovor s nimi chcelo urobiť množstvo novinárov, väčšinu z nich však odmietali. Akceptovali len Juliet Butlerovú, aj to údajne len preto, lebo bola zo Západu. Od roku 1988 s nimi Juliet trávila množstvo času.

Všimla si, ako veľmi sa Máša a Dáša odlišujú. Kým Dáša bola inteligentná, tichá, milá a zvedavá, Máša bola egoistický, arogantný, chamtivý manipulátor, vedela však byť aj očarujúca, píše Macleans. Hovorilo sa o nej, že je psychopat neschopný lásky a empatie, zatiaľ čo Dáša bola empatická až príliš.

Máša svojej sestre poriadne komplikovala život a dlhé roky ju dokonca aj bila. Neskôr sa však ich vzťah zmenil, bolo jasné, že sestry k sebe pociťujú hlbokú lásku. O ich zvláštnom vzťahu a živote napísala Juliet knihu s názvom The Less You Know the Sounder You Sleep (v preklade Čím menej toho vieš, tým lepšie spíš).

Kým Dáša sa pokúšala pracovať (jej úlohou bolo nasadzovať gumené balóniky na pipety), Máša čítala časopis a fajčila jednu cigaretu po druhej. Po čase začala Dáša holdovať alkoholu (podľa portálu Independent ju k tomu Máša prinútila, lebo sama pitie alkoholu nezniesla a zvracala po ňom), ako sme však spomínali, pôsobil aj na Mášu, často boli preto opité. Prvýkrát okúsili alkohol už ako deti, postupom času sa však závislosť zhoršovala a pribudlo k nej aj fajčenie.

Lekári ich chceli oddeliť, Máša to však odmietla

Lekári sa im pokúšali pomôcť, avšak bezvýsledne. Ozvalo sa aj množstvo odborníkov, ktorí dievčatám ponúkli, že sa ich pokúsia oddeliť, aby mohli žiť samostatne, zakaždým však odmietli. Nápad sa nepozdával najmä Máši. Kým Dáša túžila po láske, po sexe a po normálnom vzťahu, o Máši sa hovorievalo, že bola asexuálna alebo lesbička. Dášine sny o relatívne normálnom živote preto vždy okamžite udupala.

Ich zdravotný stav sa postupne zhoršoval. Máša napokon zomrela 17. apríla v roku 2003 na následky srdcového infarktu. Toxíny z rozkladajúceho sa tela veľmi rýchlo zaútočili na Dášin organizmus. Po dlhých 17 hodinách napokon zomrela aj Dáša na následky otravy krvi.

Dvojičky sa dožili 53 rokov, vďaka čomu sa do dejín zapísali ako najdlhšie žijúce siamské dvojčatá z Ruska. Prežili desiatky rokov napriek tomu, akým peklom si prešli.