Prezidentka Zuzana Čaputová: Zdravie je najväčší darček, ktorý si tieto Vianoce môžeme dať

Prezidentka Zuzana Čaputová sa opäť prihovorila ľuďom prostredníctvom statusu a krátkeho videa. Dnes absolvovala telefonát s ministrom zdravotníctva a pýtala sa na aktuálnu situáciu. Tá žiaľ nie je dobrá.

Situácia v súvislosti s pandémiou nového koronavírusu je na Slovensku mimoriadne vážna. Opatrenia, ktoré máme, nie sú postačujúce. Vyhlásila prezidentka ešte minulý utorok po stretnutí so slovenskými vedcami a odborníkmi. Vyzvala ľudí na zodpovednosť a obmedzenie kontaktov pred Vianocami a počas nich. Dnes v statuse apelovala, aby ľudia prijali vlastné opatrenia, nad rámec tých, ktoré sú aktuálne platné.

Pomôžme zdravotníkom

“Vplyv obmedzení sa zatiaľ neprejavil, trvajú len krátko a majú príliš veľa výnimiek na zásadnejšie zníženie mobility. Do konca roka sa preto v nemocniciach očakáva až 3000 pacientov s covidom a 300 na pľúcnej ventilácii.” Podľa prezidentky to nie sú dobré správy a nemáme ani veľa možností tento nepriaznivý trend v krátkom čase zvrátiť. Každý z nás by mal spraviť maximum, aby sme počas sviatkov nenakazili našich najbližších.

“Zdravie je najväčší darček, ktorý si tieto Vianoce môžeme dať. Sebe aj zdravotníkom tiež môžeme pomôcť, keď si budeme dávať väčší pozor, aby sme sa nedostali do nemocnice v dôsledku iných rizikových aktivít. Napríklad v dôsledku používania zábavnej pyrotechniky, zlej životosprávy alebo neohľaduplnosti či nepozornosti na cestách. Každý pacient v nemocnici zamestnáva a v tejto situácii aj vyčerpáva lekárov a sestry, ktorí tak môžu chýbať pri iných, život zachraňujúcich úkonoch u hospitalizovaných pacientov.”

Na záver prezidentka dodala, že najdôležitejšie sú teraz ľudské životy zdravie lekárov, sestier a nemocničného personálu, ktorí ich v ťažkých podmienkach zachraňujú. “Chráňme seba a chránime aj ich. Zvládneme to!”