Prezidentka vystúpila v parlamente: Je bezprecedentné, aby sa zmeny trestného práva diali bez riadneho legislatívneho procesu

Prezidentka SR Zuzana Čaputová prišla vo štvrtok napoludnie vystúpiť v pléne Národnej rady (NR) SR. Predniesla svoje výhrady k novele Trestného zákona z dielne vlády, o ktorej aktuálne rokuje parlament. Už vopred avizovala, že proces prijímania legislatívy považuje za veľmi nevhodný.

Jej prejav si prišiel vypočuť premiér Robert Fico (Smer-SD), ako aj členovia vlády. Poslanci za SNS vopred avizovali, že sa na jej vystúpení nezúčastnia.

Nesprávne alebo dôkladne nepripravené nastavenie novely Trestného zákona by mohlo spôsobiť nepredvídateľné celospoločenské škody a nezvratné zásahy do práv poškodených osôb. Vyhlásila to prezidentka SR Zuzana Čaputová v pléne Národnej rady (NR) SR.

Označila za bezprecedentné, aby sa závažné zmeny trestného práva diali bez riadneho legislatívneho procesu. Upozornila, že predložená novela je jednou z najvýznamnejších zmien v doterajšej trestnej politike a zásadne mení prístup k majetkovej a hospodárskej kriminalite.

Argument vlády na prijatie novely Trestného zákona v skrátenom legislatívnom konaní, opierajúci sa o rozhodnutia Ústavného súdu SR a údajného porušovania ľudských práv, neobstojí. Vyhlásila to prezidentka SR Zuzana Čaputová v pléne Národnej rady (NR) SR.

Úprimnejšie zdôvodnenie vidí vo výroku premiéra Roberta Fica (Smer-SD) o tom, že ide o mocenské rozhodnutie. Odmietla aj argumenty o potrebe zosúladiť výšky trestov s okolitými krajinami Európskej únie. Poukázala pritom na výhrady európskych orgánov a na ohrozenie čerpania eurofondov.

Správu aktualizujeme.