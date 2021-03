Prezidentka Čaputová sa dnes stretne s premiérom Matovičom. Vládna kríza má podľa mnohých len jedno riešenie

Vládna kríza pokračuje. Na stole sú žiadosti o odstúpenie predsedu vlády Igora Matoviča (OĽANO). Minister práce Milan Krajniak (Sme rodina) podal demisiu. Prezidentka Zuzana Čaputová volá premiéra do paláca. TASR prináša prehľad aktuálneho diania v koalícii:

SaS a Za ľudí vyzvali v pondelok premiéra Matoviča na odchod z funkcie. Ak neodstúpi, SaS je pripravená odísť z vlády. Podobný scenár pripúšťa aj Za ľudí.

Demisiu podal minister práce

Demisiou ministra práce Milana Krajniaka (Sme rodina) vzniká viac otázok ako odpovedí. Vyhlásila to koaličná SaS s tým, že rekonštrukcia vlády sa začala. “My sme pripravení. Na rade je Igor Matovič,” uviedla strana v stanovisku, ktoré TASR poskytol jej hovorca Ondrej Šprlák. Krajniak oznámil svoju demisiu na pondelkovej tlačovej konferencii. Hovorí o geste pre čo najskoršie ukončenie koaličnej krízy. Aktuálne dianie v koalícii nazvalo hnutie Sme rodina cirkusom.

Ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (Za ľudí) vyhlásila, že odíde z vlády, ak Matovič zostane premiérom, hovorí, že sa jej nedarí v jeho kabinete presadzovať reformy.

Minister práce Milan Krajniak (Sme rodina) podal demisiu, vníma ju ako krok, ktorý má prispieť k čo najskoršiemu ukončeniu vládnej krízy.

Milan Krajniak (Sme rodina) sa po odchode z postu ministra práce vráti do Národnej rady (NR) SR ako poslanec. Pre TASR to potvrdila Linda Tribusová z tlačového oddelenie hnutia Sme rodina. Hnutie zároveň podľa jej slov odmieta špekulácie, že by plánovalo Krajniaka nominovať za šéfa Slovenskej informačnej služby (SIS). “Pán Krajniak sa vracia na post poslanca, ktorého mandát získal vo voľbách 2020. Hnutie Sme rodina neplánuje pána Krajniaka nominovať za šéfa SIS, je to absurdné a odmietame akékoľvek špekulácie takéhoto ducha,” uviedla v stanovisku pre TASR.

OĽANO už podmienky splnilo

Všetky štyri vládne strany OĽANO, Sme rodina, SaS a Za ľudí odmietajú predčasné voľby.

OĽANO v reakcii na pondelkové dianie v koalícii vyhlásilo, že požiadavky na rekonštrukciu vlády splnilo demisiou ministra zdravotníctva Mareka Krajčího.

Hnutie OĽANO splnilo požiadavky na rekonštrukciu vlády demisiou ministra zdravotníctva Mareka Krajčího (OĽANO). Vyhlásilo to hnutie po pondelkovom rokovaní poslaneckého klubu a po výzve šéfa SaS a vicepremiéra Richarda Sulíka na odchod premiéra Igora Matoviča z funkcie. “Okrem hnutia Sme rodina sa k sebareflexii zatiaľ nepridala žiadna ďalšia koaličná strana. Naše hnutie opakovane deklaruje, že je proti predčasným voľbám,” píše sa v stanovisku, ktoré TASR poskytol hovorca hnutia Matúš Bystriansky.

Prezidentka Zuzana Čaputová pozvala na stretnutie premiéra Igora Matoviča (OĽANO). Má ísť o neoficiálne pracovné stretnutie bez účasti médií a má sa konať v utorok 16. marca.

Vládna kríza naplno prepukla 3. marca, stalo sa tak po nákupe vakcíny Sputnik V. Napätie v koalícii je dlhodobo. Prispievajú k nemu najmä konflikty medzi Matovičom a Sulíkom.