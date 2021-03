Strana Za ľudí chce len jednu výmenu a to Igora Matoviča. Odchod by sa už nemal odkladať, hovorí Remišová

Ak by sa minister hospodárstva Richard Sulík a premiér Igor Matovič rozhodli odísť z vlády, malo by ísť o štátnické gesto. Po svojom prípadnom odchode z kabinetu by Matovič vládu “netorpédoval”.

V diskusnej relácii TV Markíza Na telo to povedala vicepremiérka a šéfka Za ľudí Veronika Remišová. Reagovala tak na otázku, či by sa Matovič vedel stiahnuť a či by bol jeho nástupca autonómny. Podľa Remišovej je riešením, aby sa vymenil premiér, no súčasťou problému je aj Sulík. “Keď sa Igor Matovič rozhodne odísť, tak sa nerozhodne odísť preto, aby túto vládu torpédoval. Malo by to byť od Igora Matoviča aj Richarda Sulíka štátnické gesto.

Kľúčom k riešeniu krízy je Igor Matovič

Na dnešnej tlačovej besede vystúpila strana Za ľudí s predsedníčkou strany Veronikou Remišovou. “Vláda vyhrala boj s koronavírusom,” vyhlásila na úvod Remišová. Vzťahy v koalícii sú zlé a strana bola dlhý čas ticho. Ich spor často spôsoboval brzdenie pomoci ľuďom a podnikateľom a takto to ďalej nemôže pokračovať.

“Igor Matovič a Richard Sulík nevedia vzájomné konflikty riešiť normálnym spôsobom, cesta je odchod oboch z vlády a toto riešenie by sa nemalo odkladať. Strana je za rýchle obnovenie riadnej koalície, zmena má prísť na poste premiéra.” Predčasné voľby považuje strana za úplne poslednú možnosť. “Za ľudí chce len jednu výmenu na významnej pozícii,” povedala ministerka Kolíková.

Juraj Šeliga povedal, že Igor Matovič urobil pre krajinu aj dobré veci, no prišli sme do situácie, kedy sa hovorí o výmene dvoch najvyšších predstaviteľov koalície. “Kľúčom k riešeniu krízy je Igor Matovič. Chceme, aby koalícia pokračovala a aby sme naplnili programové vyhlásenie vlády,” povedal Šeliga. “Je potrebná sebareflexia a zodpovednosť.”

Odísť má Matovič aj Sulík

Remišová strávila desiatky hodín rokovaním s koaličnými partnermi, v tomto momente je to podľa nej v rukách premiéra. Zajtra o 11 bude rokovanie klubu s premiérom v súvislosti s aktuálnou situáciou. Všetky výhrady mu boli tlmočené, budú mu tlmočené opäť a osobne. Strana je pripravená to riešiť okamžite, nedáva žiadne ultimáta. Remišová očakáva, že Matovič aj Sulík zahodia egá a spravia štátnické gesto.

Rovnako predsedníčka avizovala, že je ochotná urobiť čokoľvek, čo pomôže vyriešeniu krízy, ak to vyrieši spor medzi Sulíkom a Matovičom, vzdá sa svojej funkcie. Ak ostane Matovič vo funkcii premiéra, tak s najväčšou pravdepodobnosťou nezostanú vo vláde. Jej osobný postoj je, aby odišiel aj Sulík. Kolíková dodala, že si už nevie predstaviť fungovanie vo vláde Igora Matoviča.

Sulík dal premiérovi týždňové ultimátum

Strana SaS vyzýva premiéra Igora Matoviča (OĽANO) na odchod z funkcie. Na pondelkovej tlačovej konferencii to uviedol predseda strany a vicepremiér Richard Sulík, ktorý v prípade potreby ponúkne svoju funkciu ministra. Sulík nevylúčil odchod SaS z vlády, ak Matovič neodstúpi. Premiér sa má rozhodnúť do budúcej stredy (24. 3.). SaS naďalej odmieta predčasné voľby a na poste šéfa kabinetu by si vedela predstaviť ministra financií Eduarda Hegera (OĽANO).

“Takto sa ďalej fungovať nedá. Premiér rozdeľuje spoločnosť, je v konflikte s prezidentkou, vedcami, samosprávami či médiami”. Strana SaS sa pripája k výzve Veroniky Remišovej, aby Matovič neviedol vládu. Zdôraznil, že premiér Matovič nie je schopný osobnostne, odborne a komunikačne viesť vládu počas tejto pandemickej situácie.

Vládna kríza prepukla po nákupe vakcíny Sputnik V, napätie v koalícii je dlhodobo. Prispievajú k nemu najmä konflikty medzi Matovičom a Sulíkom. Všetky strany sa zhodovali, že nechcú predčasné voľby. SaS a Za ľudí volali po rekonštrukcii vlády, žiadali odchod ministra Krajčího aj premiéra Matoviča. Krajčí už demisiu podal.