Prezidentka Čaputová reagovala na vyjadrenia Matoviča. Dnes sa o Sputniku bude rozprávať aj s premiérom

Používať konšpiračnú rétoriku, ktorá vytvára dojem neznámeho nepriateľa je nešťastné. V diskusnej relácii televízie Joj Na hrane to povedala prezidentka Zuzana Čaputová. Bude ju zaujímať, kto neustrážil podmienky zmluvy, ak sa preukáže pochybenie.

Hlava štátu zatiaľ nemá podrobné informácie k situácii okolo vakcíny Sputnik V. Rusko chce, aby ju Slovensko vrátilo, hovorí o porušení zmluvných podmienok. “Mám informácie o tom, že by sme mali prísť o Sputnik z dôvodu porušenia zmluvných podmienok. Ak to je pravda, bude nás zaujímať, kto tie podmienky neustrážil,” uviedla prezidentka. Osobne podmienky zmluvy nepozná, keďže má utajený režim. Dodala, že zmluva má utajený režim a tiež jej podmienky nepozná. Mrzí ju, že sa z témy Sputnik vytvára ďalšia polarizačná línia v spoločnosti.

Vakcíny musíme vrátiť

Reagovala tak na včerajšie 4 statusy Igora Matoviča aj debatu, ktorá okolo vakcíny Sputnik vznikla. Včera totiž Igor Matovič letel do Moskvy, aby sa stretol s výkonným riaditeľom Ruského fondu priamych investícií Kirillom Dmitrijevom.

Neskôr vydal svoje stanovisko ŠÚKL, ktorý potvrdil, že o vakcíne nemáme dostatok informácii. Potom prišla správa z Ruska. Ruský fond priamych investícií (RFPI) požiadal slovenskú vládu o vrátenie dodávky vakcíny Sputnik V. V oznámení zverejnenom na oficiálnom účte RFPI na sociálnej sieti Twitter sa píše, že sa tak stalo pre porušenie zmluvy.

Situáciu včera komentoval aj nový premiér Eduard Heger. “Máme na Slovensku dosť občanov, ktorí by sa touto vakcínou dali zaočkovať,” podotkol Heger s tým, že treba otázku Sputnika V doriešiť a dať verejnosti jasnú odpoveď. Matovič podľa premiéra do Moskvy vycestoval, pretože rokovania o ruskej vakcíne začal, ešte keď bol predsedom vlády. “Spolieham sa, že vie, čo tam ide urobiť. Povedal mi základné črty, nemám s tým problém,” deklaroval Heger.

Verí, že o záveroch debát bude Matovič informovať, premiér tvrdí, že je sám zvedavý. Na Sputnik V sa však nepozerá očami geopolitiky, ale ochrany zdravia a životov. “Matovič nevedie v Moskve politické rokovania,” poznamenal predseda vlády. Čo má byť cieľom Matovičovej piatkovej návštevy Maďarska, nevie, chce sa ho na to opýtať, keď sa vráti z Ruska.

Prezidentka Zuzana Čaputová zhodnotila spoluprácu s premiérom Eduardom Hegerom ako vecnú a konštruktívnu. Povedala to v diskusnej relácii televízie Joj Na hrane. Tvrdí o ňom, že je to človek zmieru a kooperácie. Doplnila, že sú spolu v kontakte na dennej báze. Komunikácia bola podľa nej vecná aj v čase, keď bol Heger ministrom financií.

Prezidentka prijme v piatok (9.4.) premiéra Eduarda Hegera. Hovoriť majú aj o vakcíne Sputnik V a ceste ministra financií Igora Matoviča (OĽANO) do Moskvy. Povedala to v diskusii TV Joj Na hrane. Zároveň poukázala, že cesta do Ruska bola vôbec prvou zahraničnou cestou člena novej vlády, čo podľa prezidentky môže vnímať aj zahraničie. Zdôraznila, že išlo iba o vyjednávanie o vakcíne.