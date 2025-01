Prezident Pellegrini žiada zvolanie Bezpečnostnej rady SR. Dôvodom je tajná správa SIS

Prezident SR Peter Pellegrini žiada zvolanie Bezpečnostnej rady SR. Rozhodol sa tak po stredajšej návšteve sídla Slovenskej informačnej služby.

TASR o tom informovali z Kancelárie prezidenta SR.

S požiadavkou o zvolanie sa plánuje obrátiť na premiéra Roberta Fica (Smer-SD). TASR o tom informovali z Kancelárie prezidenta SR s tým, že hlava štátu sa na zasadnutí bezpečnostnej rady osobne zúčastní.

Predseda vlády predniesol počas utorkovej (21. 1.) schôdze parlamentu k opozičnému návrhu na jeho odvolanie správu SIS. Išlo o utajovanú správu, schôdza tak bola neverejná, čo opozícia kritizovala.

Tajná služba uviedla, že získala závažné informácie o „dlhodobom organizovanom vplyvovom pôsobení, ktorého účelom je destabilizácia SR“. Prezident v reakcii na to avizoval návštevu v sídle SIS, kde sa chcel oboznámiť so všetkými relevantnými informáciami v súvislosti so správou.