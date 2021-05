Prezident Microsoftu varuje: Rok 2024 môže vyzerať ako rok 1984. Prečo to tvrdí?

Rok 2024 je tu už o chvíľu. Prezident spoločnosti Microsoft nedávno uviedol, že život v roku 2024 sa môže náramne podobať na román Georga Orwella 1984. Dôvodom je umelá inteligencia a jej regulácia.

Nový dokument BBC Panorama skúmal, ako umelá inteligencia spôsobuje revolúciu v našom svete, od prielomov vo vede až po kontrolu ľudí využívanú armádami a vládami štátov, uvádza portál IFL Science.

Množstvo krajín ju už využíva

Ďalej dokument popisuje, ako štáty začínajú používať umelú inteligenciu ako prostriedok kontroly svojich občanov. Najväčšia pozornosť smeruje do Číny, ktorá sa chce do roku 2030 stať svetovým lídrom v umelej inteligencii. Množstvo iných krajín však už teraz využíva technológie na báze umelej inteligencie, napríklad rozpoznávanie tvár. Táto technológia sa mala v USA použiť aj počas protestov Black Live Matter.

Informácie sú cennejšie ako ropa

Je logické, že mnohí ľudia majú z umelej inteligencie obavu. Na to, aby svet na báze umelej inteligencii fungoval, sú potrebné informácie. Ideálne sú vaše presné údaje, čo máte či čo nemáte radi, alebo miesto, kde bývate. Umelá inteligencia môže spôsobiť väčšie narušenie súkromia a nie je isté, ako údaje o nás môže použiť. Niet divu, že najcennejšou “komoditou sveta” už nie je ropa, ale údaje.

“Stále myslím na lekcie, ktoré nám dáva George Orwell v jeho knihe 1984,” uvádza Brad Smith, prezident Microsoftu a ďalej dodáva: “Základný príbeh je o vláde, ktorá dokáže vidieť, počuť a kontrolovať svojich občanov. To sa nestalo v roku 1984, ale ak si nedáme pozor, mohlo by sa to stať v roku 2024.”

Smith vyzýva na na prijímanie zákonov, ktoré budú chrániť verejnosť a to čím skôr, keďže potom už môže byť neskoro. Prezident Microsoftu v svojich obavách nie je sám. Mnohí odborníci v oblasti technológií majú tiež vážne obavy a volajú po regulácii. Aj Elon Musk sa pridáva k tejto skupine a už v roku 2018 tvrdil, že umelá inteligencia ho desí. Dokonca povedal, že umelá inteligencia je oveľa nebezpečnejšia ako jadrové zbrane a preto sa pýta, prečo sa nad ňou nevykonáva dohľad.