Umelá inteligencia, ktorá skúma Trumpove prejavy skolabovala. Odpálil ju prejav o bitke v Koralovom mori

Donald Trump patrí medzi najvýraznejších svetových politikov súčasnosti. Jeho prejavy sú plné rôznych narážok, slovných zvratov či dokonca aj hnevu. Existuje však umelá inteligencia, ktorá sleduje všetko, čo do sveta tento líder USA vypustí, snaží sa to pochopiť a prepísať. No niekedy má toho aj ona dosť.

Vyše 10 miliónov slov

Fatsba.se je zaujímavý projekt, ktorého cieľom je sledovanie všetkého, čo Donald Trump do sveta vypustí, vrátane prejavov či postov na sociálnych sieťach. Ako informuje portál IFL Science, počas svojej trojročnej existencie umelá inteligencia, ktorá sa nazýva Margarita, v rámci projektu prepísala už 10,6 milióna slov z viac ako 1 000 hodín záznamov od roku 1976 až po súčasnosť.

Za projektom stojí šéf spoločnosti FactSquared Bill Frischling, ktorý Margarite pustil časť Trumpovej reči z mája 2017 pri príležitosti výročia bitky v Koralovom mori, v ktorej sa stretli v boji proti sebe americké a japonské námorníctvo.

Táto Trumpova reč je plná „trumpovských“ syntaxov, svojrázneho vystupovania a zložitej stavby viet. To spôsobilo, že umelá inteligencia takmer okamžite „skolabovala“ a museli ju opraviť.

„Snažila sa pracovať s textom tak, ako keby to bola angličtina,“ povedal Frischling pre The Los Angeles Times. Umelú inteligenciu tak museli odnaučiť používať bežnú angličtinu a zamerať ju na svojskú angličtinu, ktorú používa Trump.

Vie, kedy sa Trump naozaj hnevá

Tento nástroj nezaznamenáva iba to, čo Trump povie či napíše, ale analyzuje aj reč jeho tela. Frischling pre The Los Angeles Times povedal, že keď Trump normálne rozpráva, povie asi 220 slov za minútu. Avšak, keď text číta z obrazovky, rýchlosť sa zníži na 111 slov za minútu. Umelá inteligencia vie tiež zistiť, či je Trump naozaj nahnevaný alebo to iba predstiera. Tieto zistenia vychádzajú z analýzy reči a tiež z gestikulácie. Ak Trump hýbe rukami menej, vtedy je podľa Margarity naozaj nahnevaný.