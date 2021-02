Premiér Matovič: Lockdown nezaberá, školy sú veľké riziko. Dnes Gröhling pritom potvrdil ich otvorenie

Vypočuť aktuálne hlas odborníkov, ktorí považujú otváranie škôl za bezpečné, a k tomu urobiť výnimky podľa návrhov koaličných strán, je príliš veľké riziko.

Na sociálnej sieti to uviedol premiér Igor Matovič, odvoláva sa pritom na predbežné výsledky pretestovania pozitívnych vzoriek na ochorenie COVID-19 zo stredy (3. 2.) na zistenie podielu britskej mutácie nového koronavírusu na Slovensku. Nový variant vírusu sa potvrdil zatiaľ v 71 percentách preverovaných vzoriek. “Čísla pozitívnych nám neklesajú, napriek lockdownu”, napísal.

“Otvorením len prvého stupňa základných škôl pôjde zároveň asi 150.000 rodičov detí do práce. Britská mutácia je výrazne agresívnejšia (nákazlivá), spôsobuje viac hospitalizácií a úmrtí. Taký výrazný podiel britskej mutácie zároveň znamená, že akékoľvek uvoľnenie bez adekvátnych ochranných/kompenzačných opatrení spôsobí nárast pozitívnych prípadov a len zhoršenie situácie,” vyhlásil Matovič.

Verí, že dohoda v koalícii bude sledovať prioritne ochranu zdravia a životov, a nie percentá popularity aktérov. Premiér totiž tvrdí, že niektoré koaličné strany posledné dni “mimoriadne tlačia” na ďalšie a ďalšie výnimky. “Zaznel už aj návrh otvárať obchody,” podotkol. Premiér zároveň oznámil, že na rokovaniach koaličných strán o COVID automate sa tento týždeň cielene nezúčastňuje. “Lebo chcem, aby si za rozhodnutím koalície stáli všetky strany koalície a neukazovalo sa prstom vždy len na mňa,” vysvetlil.

Gröhling trvá na otváraní škôl

Materské školy, prvý stupeň základných škôl a končiace ročníky stredných škôl sa budú môcť „stopercentne“ otvoriť od 8. februára. Potvrdil to minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling v dnešnej diskusnej relácii rádia Expres Braňo Závodský naživo.

Zároveň zdôraznil, že školy majú prejsť na takzvaný školský semafor. Riaditeľom škôl sa tak ponúkne možnosť, aby po odsúhlasení zriaďovateľom nechal na vymedzené obdobie školu zatvorenú. Škola by sa následne mohla pripraviť na prípadné testovanie. O otvorení škôl by po odsúhlasení uznesenia vlády mohli rozhodovať aj Regionálne úrady verejného zdravotníctva SR. Tie by nehodnotili pripravenosť samospráv, ale lokálnu epidemickú situáciu. Rodičom detí zo zatvorenej školy by sa v danom období pandemická OČR nezrušila.