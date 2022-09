Predstierala únos, teraz ju čaká väzenie. Na klamstvá ženy prišla FBI vďaka špeciálnej technike

V roku 2016 ju mali uniesť dve hispánske ženy, ktoré jej spôsobili psychickú aj fyzickú ujmu. Tak znela výpoveď dámy, ktorá v súčasnosti putuje do väzenia za to, že nafingovala svoj vlastný únos.

Meno Sherri Papini zaplavilo v novembri 2016 titulné stránky amerických médií. Rodina aj zodpovedné inštitúcie totiž vyhlásili pátranie po žene, ktorá sa nevrátila domov z bežeckého tréningu. Ženu našli o 22 dní neskôr spútanú pri medzištátnej ceste Interstate 5, pričom na tele mala aj značné poranenia, píše NBC News.

Sherri našli vo vidieckom okrese blízko kalifornského mesta Sacramento so zlomeným nosom, ktorý jej mali poraniť dve hispánske ženy. Papini totiž policajtom podrobne opísala, ako vyzerali jej únoscovia. Po odobraní vzoriek DNA rozbehla polícia pátranie, no pre nedostatok dôkazov a žiadnu zhodu so vzorkami nedošlo k zatknutiu ani obvineniu nikoho.

Zlom nastal až o štyri roky neskôr

Keďže bolo takmer nemožné nájsť páchateľa, prípad sa na istú dobu odmlčal. Sherri pri tom poberala dávky sociálneho zabezpečenia pre obete v Kalifornii, ktoré môžu podľa oficiálneho webu narásť až na 70-tisíc eur mesačne.

Prípadu pomohla genetická genealógia, ktorá odhalila spojenie vzoriek s rodinou jej niekdajšieho manžela. 39-ročná Sherri však nebola obeťou únosu, ona sama ho totiž naplánovala. FBI po vypočúvaniach zistila, že bývalý partner jej pomáhal s vymyslením celého prípadu, pričom spomínaných 22 dní trávila práve v jeho dome, píše BBC.

Priznala sa až v marci 2022

Do marca 2022 sa Papini držala svojho pôvodného plánu. Neskôr sa ukázalo, že fyzické poranenia si spôsobila sama a úrady ju obvinili zo „samoúnosu“. Následne sa priznala a s FBI podpísala dohodu o vine a treste.

V pondelok 19. septembra sa postavila pred súd, ktorý ju poslal na 18 mesiacov za mreže a nasledujúcich 36 mesiacov strávi v podmienke. K tomu musí zaplatiť približne 310-tisíc eur inštitúcii pre obete v Kalifornii, od ktorých necelých šesť rokov čerpala nemalé dávky.

„Hlboko sa za seba hanbím, za svoje správanie a je mi veľmi ľúto za bolesť, ktorú som spôsobila mojej rodine, priateľom, všetkým dobrým ľuďom, ktorí zbytočne trpeli kvôli môjmu príbehu a tým, ktorí tak tvrdo pracovali, aby sa mi pokúsili pomôcť. Po zvyšok života budem pracovať na náprave toho, čo som spravila,“ uviedla Sherri Papini vo svojom vyhlásení.