Predplatitelia Netflixu objavili ďalší tajný kód. Užívateľom odomkne obľúbený žáner filmov a seriálov

Streamovacia služba Netflix toho môže ukrývať viac, ako sa na prvý pohľad zdá. Už je nejaký ten piatok známe, že vyhľadávanie v knižnici s obsahom nefunguje len na základe zadania názvu filmu alebo seriálu, ale zaujímavé diela je možné vyhľadať si aj prostredníctvom rôznych číselných kódov. Jedna z užívateliek sociálnej siete TikTok našla ďalší.

Netflix svoj ponúkaný obsah rozdeľuje do niekoľkých kategórií podľa žánrov. Nie vždy je však v silách užívateľov sa týmito kategóriami prehrabávať dlhé hodiny. Pokiaľ však máte zálusk len na niektorý konkrétny žáner, nemusíte hľadať priamo po názve filmu alebo seriálu, ale zadať môžete aj jedinečný kód, pod ktorými Netflix obsah zatrieďuje.

Jednotlivé kódy, pod ktorými obľúbená streamovacia služba filmy a seriály má zaradené, už dlhšie kolujú internetom. Zoznam sa však neustále rozširuje a najnovšie sa ho podarilo doplniť o nový kód, píše web LAD Bible.

Kód, ktorý odkryje krimi dokumenty

Všimla si ho užívateľka na sociálnej sieti TikTok, ktorá sa s trikom podelila na svojom profile. Zistila, že po zadaní kódu 9875 do vyhľadávania sa jej zobrazia všetky kriminálne dokumenty, ktoré Netflix predplatiteľom ponúka. Vyskúšali sme to aj my a kód funguje aj pre slovenských predplatiteľov.

Pokiaľ teda patríte k fanúšikom skutočných kriminálnych príbehov, možno bude tento trik pre vás užitočný. Samozrejme, treba mať na pamäti, že ponuka sa v rôznych krajinách, kde Netflix pôsobí, môže líšiť. Inú ponuku vyhľadá užívateľom v Amerike a inú napríklad u nás na Slovensku. Každopádne ale ide o šikovný hack, vďaka ktorému možno nájdete niečo, čo ste ešte na Netflixe nevideli.

Kompletný zoznam kódov na filmy a seriály rôznych žánrov nájdete napríklad aj na tomto webe.