Pred smrťou sa schovával v rúre, jeho ochranku tvorili panny. Muammar Kaddáfí mal na rukách krv tisícov ľudí

Bol to obávaný diktátor Líbye, vojak s hodnosťou plukovníka, ktorý patril medzi jedného z najdlhších vládcov na svete. Pre Líbyu a svojich občanov toho vo viacerých ohľadoch urobil veľa, avšak opäť sa tu stretávame s fenoménom diktátora a maniermi im vlastnými.

Beduín bez dátumu narodenia

Muammar Kaddáfí sa narodil niekedy v roku 1942 v púšti. Jeho otec bol beduínskym kočovným roľníkom, ako uvádza Ati. Neskôr bol stanovený jeho dátum narodenia na 7. júna 1942. Ako malý chlapec bol pastierom kôz a na svoj skromný a chudobný pôvod nezabúdal ani v čase vlády.

Jeho rodičia si však všimli, že je nadaný a v skorom veku ho poslali na štúdium do mesta Sirta. Za všetko hovorí fakt, že 6-ročnú školu dokázal vychodiť za štyri roky.

Mladý Muammar bol aj v škole angažovaný, v roku 1961 organizoval nepovolenú demonštráciu za vystúpene Sýrie zo Zjednotenej arabskej republiky, za čo bol zo štúdií aj vyhodený. V tom roku tiež nastúpil na vojenskú akadémiu, domov sa vrátil v roku 1966 ako dôstojník.

Prevrat bez kvapky krvi a nastolenie Džamáhíríje

Líbya bola v tom čase kráľovstvom pod vládou kráľa Idrisa I.. Muammar bol odporcom monarchie a od roku 1969 začal plánovať vojenský prevrat. Našiel podporu vo vojsku a v čase, keď bol kráľ na liečení v Turecku, Kaddáfi zvrhol režim.

Prevrat bol netypický tým, že pri ňom neprišlo na prelievanie krvi. Všetko prebehlo bez agresie a Kaddáfí sa nechal ako vojak menovať do hodnosti vrchného veliteľa ozbrojených síl.

Nastolil v krajine islamský socializmus, teda všeľudový štát, Džamáhíríju. Toto slovo zaviedol sám Kaddáfí vo svojej Zelenej knihe, ktorá sa stala povinnou literatúrou. V troch častiach knihy vyriešil všetky problémy demokracie či kapitalizmu. V tomto období podľa zahraničných spravodajských služieb začal údajne užívať kokaín.

Prosperovanie Líbye v rukách diktátora

Ako vládca krajiny utužoval vzťahy s arabskými krajinami. Líbya bola vďaka rope bohatou krajinou, základom bolo znárodnenie rafinérií. Z krajiny vyhnal asi 20-tisíc Talianov, keďže Líbya bola v minulosti kolóniou tejto európskej krajiny. Zvyšoval gramotnosť a aj ekonomicky sa krajine darilo. V prvom desaťročí pri moci sa mu podľa portálu All That Interesting podarilo zvýšiť HDP o 600 percent.

Keďže však bol Kadáffi diktátor, jeho vláda sa neobišla aj bez násilia. Počas svojej vlády nariadil vojenský zásah voči Čadu, uvádza portál Study. Pri konflikte zahynulo tisíc ľudí z Čadu a aj 7 500 Líbyjčanov.

Jeho vládu však poznamenala aj pomoc teroristom, a to pri atentáte na lietadlo nad mestom Lockerbie. Podozrivých teroristov Kaddáfího režim kryl a nechcel vydať na medzinárodné stíhanie. Najviac ľudí však počas jeho vlády zahynulo iba nedávno, v roku 2011 počas občianskej vojny, v ktorej zomrel aj on sám.

Stan aj ženská ochranka

Kaddáfí, tak ako mnohí diktátori pred ním, bol tiež výstredným človekom. Legendárny bol najmä jeho luxusný stan, ktorý mal veľkosť hotela. Ten využíval aj pri zahraničných cestách. V jeho stane sa dokonca ocitol aj v roku 2007 vtedajší slovenský premiér – Robert Fico, uvádza Denník N.

Jeho ochranku tvoril tzv. “tím amazoniek”. Boli to ženy, panny, ktoré sa zaviazali k čistote a boli trénované v bojových umeniach. Ich úlohou bolo chrániť vládcu Líbye a zabrániť iným, aby sa ho čo i len dotkli.

Zvrhnutie v roku 2011

V roku 2011 sa po arabských krajinách už dlhšie niesla vlna protestov. Arabská jar prišla aj do Líbye a vrcholila nespokojnosťou s vládou Kaddáfího. Ten sa snažil protesty potlačiť a to aj za cenu straty životov civilistov, no už bolo neskoro.

Povstalci aj za leteckej pomoci zo strany NATO postupne ovládli viaceré miesta v krajine a 23. augusta dobyli Kaddáfího sídlo. Ten im však stále unikal, napokon ho našli skrývať sa v odpadovej rúre v meste Syrta. iDnes.cz uvádza, že jeho telo nieslo znaky mučenia predtým, ako bol zastrelený, a to 20. októbra 2011, teda pred 10 rokmi. Zábery zakrvaveného tela 69-ročného Kaddáfího vtedy obleteli svet, pripomína DPA. Bol pochovaný na neznámom mieste v púšti.

All That Interesting píše, že povstalci v Kaddáfího sídle našli viaceré zaujímavé predmety. Medzi nimi bolo napríklad aj gay porno, ale aj napríklad 9 osobných levov.

Zaujímavý bol Kaddáfího vzťah k ministerke zahraničných vecí USA, Condoleezzy Riceovej. Počas oficiálnej návštevy ju nazýval “Leezza”, daroval jej zlatý prsteň a tiež ďalšie dary v hodnote až 200-tisíc dolárov. Označoval ju neskôr za hrdú čiernu africkú kráľovnú a mal súkromný fotoalbum, kde mal stovky jej fotografií.

Jeho smrť bola oľutovaná

Ako pripomína TASR, mnoho Líbyjčanov v čase zabitia Kaddáfiho búrlivo oslavovalo koniec jeho 42-ročného vládnutia a zdalo sa, že cesta k demokratickým voľbám je v krajine otvorená.

Situácia sa však vyvinula inak – medzi vzbúrencami vypukli konflikty a v krajine občianska vojna. Až v roku 2021 bola vďaka vyjednávaniu zo strany OSN zostavená prechodná líbyjská vláda. Jej vznikom bol rozpustený medzinárodne uznaný kabinet v metropole Tripolis, ako aj protivláda sídliaca na východe krajiny.

V krajine už približne rok platí prímerie, bezpečnostná situácia je však v dôsledku prítomnosti mnohých ťažko vyzbrojených milícií i zahraničných bojovníkov naďalej napätá, uviedol Günter Meyer, riaditeľ Centra pre výskum arabského sveta na univerzite v Mainzi a dodal, že v súčasnosti nemá prácu oveľa viac mladých Líbyjčanov než v časoch Kaddáfího vlády a korupcia v krajine nabrala doposiaľ nevídaný rozsah.

“Preto je pochopiteľné, že stále väčšia časť líbyjského obyvateľstva si želá návrat k niekdajším stabilným pomerom pod silným vodcom, akým bol Kaddáfí,” podotkol Meyer.

Aj ďalší experti sú vzhľadom na situáciu obyvateľov počas uplynulých rokov podobného názoru, podotýka DPA. Niektorí Líbyjčania sa domnievajú, že ich vlasti sa v čase Kaddáfího vlády darilo viac, citovala nedávno stanica Deutsche Welle politológa Tima Eatona z londýnskeho think-tanku Chatham House.

Takéhoto názoru sú v súčasnosti dokonca aj niekdajší Kaddáfího odporcovia. To by mohlo vysvetľovať rastúcu popularitu jeho syna Sajfa Isláma Kaddáfího, ktorý je podľa najnovších prieskumov najsľubnejším kandidátom v možných prezidentských voľbách.