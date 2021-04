Prečo vo vrecúšku s orieškami sú vždy na vrchu para orechy? Vedci rozlúskli záhadu stúpajúcich potravín

Možno sa to stalo už aj vám. Mali ste chuť na oriešky, tak ste si kúpili vrecúško, v ktorom sa nachádzala zmes niekoľkých druhov. Siahli ste do vrecka a vybrali veľký orech, u nás známy ako para orech. Avšak aj pri druhom či treťom siahnutí ste takýto orech vybrali, napriek tomu, že v balení sa nachádzali aj ďalšie druhy orechov. Prečo je to tak?

Tento fenomén nazývaný ako “brazílsky oriešok” (para orechy pochádzajú z Brazílie a v angličtine sa aj volajú brazil nut) bol už pozorovaný dávnejšie. Odpoveď na to, prečo je tomu tak ,však dáva fyzika, píše portál Science Alert.

Pohyb orechov

Vedci použili 3D zobrazovanie, aby odpozorovali, prečo práve tieto veľké orechy stúpajú na vrchol vrecúška s orieškami. Tento efekt sa nazýva granulovaná konvekcia. Tá vzniká v zmesi pevných látok a môžete ju pozorovať napríklad aj v balení s müsli alebo s cereáliami, teda v baleniach, kde majú jednotlivé druhy rozdielne veľkosti.

“Vďaka populárnosti fenoménu sa viacero výrobcov dokonca venovalo skúmaniu tohto efektu,” uviedli vedci v štúdii Scientific Reports publikovanej v časopise Nature.

Rýchlo putujú na povrch

Zároveň však dodávajú, že údaje o pohybe nepravidelných častíc sú značne obmedzené a nikto nesledoval ich pohyb v reálnom čase. Aby sa to zmenilo, vedecký tím začal skúmať vrecúška so zmesou para orechov a arašidov.

Vrecúška orechovej zmesi skúmali pomocou počítačovej tomografie a boli umiestnené do zariadenia simulujúceho trasenie. Po 45 cykloch sa para orechy začali dostávať na vrchol zmesi a do 135. cyklu sa dostali na povrch.

“Zistili sme, že para orechy nezačnú stúpať, kým sa dostatočne neotočia do zvislej polohy a potom po dosiahnutí vrcholu, sa opäť vrátia do horizontálnej polohy,” vysvetľuje tím.

Význam výskumu má široké uplatnenie

Tím zistil, že akonáhle sa para orechy dostali do zvislej polohy bolo pre ne jednoduchšie cestovať na vrchol. Nie všetky sa však dostali hore a vedci si myslia, že je to kvôli tomu, že sa pod nimi nenachádzalo dostatok arašidov, ktoré svojím pohybom pomáhajú orech vytláčať nahor.

Výskum sa môže javiť ako zbytočný, ale vedci hovoria, že má nespočetné množstvo aplikácií. Štúdia sa dá použiť na akékoľvek zmesi tuhých látok a pochopiť ich pohyb v uzavretom celku.

“Tieto zistenia sú kritické v mnohých odvetviach, napríklad vo farmakológii pri zabezpečení rovnomernej distribúcie aktívnych zložiek v liekoch, ale dajú sa aplikovať aj pri stavebníctve, ťažbe či v potravinárstve,” tvrdia vedci.

Pokiaľ ide o vrecúško s orieškami či o müsli alebo cereálie, aby ste docielili predsa len rovnomerné rozloženie, stačí balením viackrát silne potriasť, prípadne ho pri trasení aj otočiť.