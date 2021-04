Je bezpečné z trocha plesnivého chleba odkrojiť zlú časť a zbytok zjesť? Vedci majú jasný názor

Plytvanie jedlom je niečo, čomu by sme sa mali vyhýbať. Niekto musel vypestovať či vychovať základné suroviny, ďalší ich spracoval, potom bol výrobok prevezený do obchodu a následne napríklad až do našej chladničky, kde sa naň zabudne a už je vhodný iba do koša. Aj keď by sme takémuto scenáru mali predchádzať, niekedy sa môže stať, že vás zláka zlú časť iba odkrojiť. Pri chlebe by ste to však robiť nemali.

Väčšina plesní, ktoré majú vplyv na jedlo, sú v podstate huby, čo sú samé o sebe veľmi zaujímavý a tajomný organizmus. Nepatria v podstate ani medzi rastliny, ani medzi živočíchy, ale vytvárajú vlastnú skupinu. Huby sa dokážu uchytiť na takmer akejkoľvek pôde a za pôdu môžeme považovať aj chlieb. Výsledkom rastu je plodnica, teda akýsi plod, píše portál IFL Science.

Dobré a zlé plesne

V závislosti od jedla môže pleseň presakovať hlboko do potraviny pomocou série koreňov nazývaných hýfy. Tie sa ľahko šíria cez mäkké potraviny, napríklad už spomínaný chlieb.

Ani plesne si nie sú rovnocenné a niektoré sú bezpečné na konzumáciu a na konzumáciu sa aj využívajú. Príkladom sú rôzne syry s bielou, či modrou plesňou, ale napríklad aj niektoré fermentované salámy či sójová omáčka. Existuje však celý rad plesní, ktorým je dobré sa vyhnúť. Ak zjete plodnice alebo hýfy niektorých plesní, môžete sa dokonca ocitnúť aj na pohotovosti.

Pokiaľ ide o plesnivý chlieb, je veľmi nepravdepodobné, že ak nájdete pleseň iba na jednom kúsku, že tie ostatné sú nedotknuté. Viditeľná pleseň naznačuje, že huba sa dostala do reprodukčného štádia a šíri tak spóry, ktoré prenikajú ďalej chlebom.

Je pravda, že môžete mať “šťastie” a na chlebe sa začne kultivovať benígna forma. No spoznať iba tak rozdiel medzi “dobrou” a “zlou” plesňou je takmer nemožné.

Otráviť môžu hneď, ale aj postupne

Jesť plesnivé potraviny je nebezpečné, čo potvrdzuje aj táto správa z Business Insider. Tá popisuje prípad staršieho páru, ktorý bol prevezený do nemocnice s triaškami po zjedení plesnivej polievky z konzervy. Išlo o pomerne bežnú pleseň Penicillium crustosum, ktorá uvoľňuje hubové jedy – mykotoxíny.

Niektoré mykotoxíny dokážu vyvolať akútne príznaky chorôb, iné zase sú nebezpečné svojimi dlhodobými účinkami na zdravie, vrátane vplyvu na rozvoj rakoviny či oslabenia imunity.

V záujme svojho zdravia preto radšej z mäkkých potravín, ako je chlieb či mäkké ovocie, pleseň neodkrajujte a potravinu rovno vyhoďte. Je totiž veľký predpoklad, že pleseň sa už nachádza v celej potravine, aj keď nemusí byť okom viditeľná.