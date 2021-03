Prečo tieto zvláštne zajace chodia iba po dvoch predných labkách? Vedci končene poznajú odpoveď

V roku 1935 francúzski veterinári spozorovali neobvyklé chovanie králika. Ten sa pohyboval úplne inak ako ostatné zajace, ktoré využívajú skákanie. Králik, neskôr označený ako vzácne plemeno Sauteur d’Alfort, sa postaví na predné labky a chodí ako akrobat. Vedci teraz zistili, čo stojí za týmto zvláštnym správaním.

Ako cirkusové číslo

Selektívne šľachtenie ľuďmi viedlo v priebehu rokov k rôznym zmenám živočíchov. Jedným z najpodivnejších je vzácne plemeno Sauteur d’Alfort, ktoré sa pohybuje skutočne zvláštne. Keď je pripravený k pohybu, vykopne si zadné labky do vzduchu, váhu prenesie na predné a takto sa presúva, uvádza portál Science Alert.

Aj keď to vyzerá zábavne, pre králika je to dosť vysiľujúce, nehovoriac o tom, že by bol vo voľnej prírode veľmi ľahkou korisťou predátorov. Vedci sa rozhodli toto zvláštne plemeno preskúmať. Svoje zistenia publikovali v časopise Plos Genetics.

Skrížili samca Sauteura so samicou novozélandského bieleho králika a následne krížili ich potomstvo. To všetko s cieľom, aby sa im podarilo vyselektovať recesívny gén. Králiky podrobili sekvenovaniu celého genómu a nakoniec im ostal pri porovnávaní s inými králikmi iba jeden gén, ktorý vyčnieval.

Mutácia jediného génu

Zdá sa, že príčinou toho, že tieto králiky neskáču, je mutácia na evolučne konzervovanom mieste génu známeho ako RORB. Proteíny RORB sa nachádzajú vo všeobecnosti v celom králičom nervovom systéme, kde pomáhajú premieňať genetický kód na šablóny tvorby proteínov. Táto mutácia však spôsobuje obzvlášť prudký pokles počtu neurónov miechy, ktoré produkujú tento proteín. Autori uvádzajú, že práve RORB je kľúčom k podivnému pohybu králikov.

Králiky Sauteur d’Alfort sa pri pomalom pohybe nelíšia od ostatných. Len ak sa chcú hýbať rýchlejšie, tak zvolia tento podivný spôsob. Je možné, že do úvahy môžu prichádzať aj iné gény, no mutácia RORB je najpresvedčivejšia. Podľa vedcov je fascinujúce, ako mutácia jedného génu môže vyvolať taký dramatický efekt na celý organizmus.