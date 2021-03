Porodila desiatky králikov, mačku či kusy mäsa. Bizarný príbeh z 18. storočia zaujal mnohých lekárov

Aj keď 18. storočie nie je až tak dávno, medicína či pôrodníctvo v tej dobe neboli na vysokej úrovni. Ľudia nepochybovali o rôznych poverách a tie prenikali aj do takej exaktnej vedy ako lekárstvo. To tvorilo podhubie pre vznik napríklad aj takých prípadov, aký sa udial aj v súvislosti so ženou menom Mary Toftová.

Potrat a zvláštny pôrod

V auguste 1726 25-ročná Mary Toftová mala rodiť. Pôrod sa, žiaľ, skončil potratom, čo na druhej strane v tej dobe nebol až taký ojedinelý jav. Po mesiaci neskôr od potratu sa však udialo niečo zvláštne. Vyzeralo to, ako keby bola Toftová opäť tehotná, píše portál IFL Science.

27. septembra 1726 sa tak udial ďalší pôrod, ktorému asistovala svokra a suseda. Jej manžel bol v tom čase v práci. Keď prišiel, dozvedel sa o bizarnom pôrode, pri ktorom jeho manželka podľa všetkého porodila mŕtvu mačku. Následne v ten deň ešte porodila ďalšie kusy mäsa.

Na druhý deň kontaktovali pôrodníka Johna Howarda. Ten bol z prípadu pochopiteľne zmätený a počas nasledujúceho mesiaca Toftovú skúmal a zaznamenával jej spontánne pôrody. V priebehu tohto času porodila ešte niekoľko mačacích nôh, králičiu hlavu, či deväť malých králikov, všetky mŕtve. Howard všetko uschovával a konzervoval v náleve.

Kontaktoval ostatných

Bizarný príbeh sa začal rýchlo šíriť. Howard osvoval miestnych vedcov, lekárov a keďže išlo o podivnú udalosť, tak aj samotného kráľa Juraja I.

Toho táto udalosť zaujala a nariadil, aby bola prešetrená. Tím zložený z vedcov a lekárov dorazil do Godalming v anglickom Surrey práve včas. Toftová v tom momente rodila a “nečakane”, opäť to nebolo dieťa, ale mŕtvy králik.

Lekári začali podrobne skúmať porodené telo. Jeden z lekárov, švajčiarsky chirurg a anatóm Nathaniel St. André veril, že pôrody majú nadprirodzený pôvod. Toftová tvrdila, že ju predtým na poli vydesil králik a to je dôvod, prečo ich teraz privádza na svet, aj keď teda mŕtve. Iní lekári si tým už však takí istí neboli. Niektoré králiky boli skutočne novonarodené mláďatá, iné boli staršie.

Kráľ sa s vysvetlením neuspokojil, poslal chirurga Cyriacusa Ahlersa, aby okolnosti podrobnejšie prešetril. Skúmal porodené králiky a objavil napríklad, že v truse jedného králika sa nachádza seno či kukurica, čo príbehu nepridávalo na hodnovernosti.

Prevalenie podvodu

St. André stále veril, že pôrody sú nadprirodzené a zvolal veľké množstvo ľudí, aby sa na to prišli pozrieť. To ale mala Toftová nový problém. V tele sa jej začala rozvíjať infekcia kvôli mŕtvym zvieratám, ktoré mala často v sebe.

Začali sa tiež ukazovať aj iné súvislosti. Zistilo sa, že jej manžel, ale aj ona chodievali kupovať králiky, a tiež bol raz prichytený jeden muž, ktorý mal do Toftovej izby nepozorovane doniesť králiky.

Na Toftovú sa začala valiť lavína podozrení a bolo jej pohrozené, že bude vykonaný chirurgický zákrok s cieľom zistiť, ako prichádza k týmto zvláštnym pôrodom. Keďže sa dejovo nachádzame v 18. storočí a chirurgický zákrok je aj v dnešnej dobe nebezpečný a bolestivý, Toftová zo strachu pred operáciou priznala, že to bol podvod a že si v skutočnosti mŕtve zvieratá do seba vkladala ona.

Bola odsúdená na niekoľko mesiacov väzenia a následne sa vrátila k svojmu bežnému životu. Pre tlač to však bola senzácia a vysmievala sa lekárom, ako boli oklamaní jednoduchou ženou. Utrpela najmä povesť lekára Nathaniela St. Andrého, ktorý stratil všetkých svojich pacientov a zomrel v chudobe. Veď kto by dôveroval lekárovi a ešte k tomu chirurgovi, ktorý bol presvedčený o tom, že žena dokáže rodiť niekoľkokrát v priebehu mesiaca a ešte k tomu by to neboli deti, ale králiky?