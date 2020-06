Prebúdza sa Slnko zo solárneho minima? Vedci zaznamenali jeho najvýraznejšiu aktivitu od roku 2017

O tomto jave sme nedávno informovali aj my. Je však možné, že Slnko sa zo solárneho minima postupne preberá. Vedcom sa totiž podarilo zachytiť na povrchu Slnka najvýraznejšiu aktivitu od roku 2017.

Ako informuje portál Science Times, vedcom z NASA sa podarilo zachytiť najvýraznejšiu aktivitu na povrchu Slnka od roku 2017. Práve preto sa odborníci nazdávajú, že Slnko by sa mohlo pomaly začať prebúdzať zo solárneho minima. Solárny záblesk, ktorý sa podarilo zachytiť vedci popisujú ako výboj radiácie, pričom záblesky sa podľa intenzity delia do troch kategórií, a to C, M a X. Každá z kategórií znamená záblesk desaťkrát intenzívnejší, ako je ten v nižšej kategórii, pričom kategória s najnižšou intenzitou je C a s najvyššou X.

Blíži sa fáza solárneho minima ku koncu?

Portál SpaceWeather uvádza, že Slnko bolo v roku 2020 až 100 dní neaktívne, čo znamená, že sa na ňom neobjavovali slnečné škvrny. Slnečné škvrny rátajú vedci už od roku 1838, čo im umožňuje sledovať solárny cyklus a lepšie ho chápať. Solárny cyklus trvá zvyčajne 11 až 14 rokov, pričom jeho súčasťou je solárne minimum a solárne maximum. Vedci sa nazdávajú, že solárne minimum tohto solárneho cyklu by sa mohlo blížiť ku koncu. Dôkazom má byť spomínaný záblesk zachytený 29. mája, ktorý je najsilnejší od roku 2017.

Zachytený záblesk zaradili vedci do kategórie M, pričom nesmeroval k Zemi, nemal by nás teda nijak ovplyvniť. NASA dodáva, že aj keď sa vedci nazdávajú, že sa solárne minimum chýli ku koncu, chce to ešte niekoľko týždňov až mesiacov rátania slnečných škvŕn. Koniec fázy solárneho minima je totiž možné určiť až niekoľko mesiacov po skončení danej fázy. Jeden výboj totiž nestačí, je potrebné, aby ich postupne pribúdalo čoraz viac.