Právnik prezradil dva najčastejšie dôvody na rozvod. Jeden z nich sa možno týka aj vás

Rozvodový právnik sa bez okolkov rozhodol prezradiť, čo najčastejšie stojí za rozvodmi. Na jeden dôvod pritom majú muži a ženy iný uhol pohľadu.

Ako zachytil portál NY POST, James Sexton, svetoznámy rodinný právnik z New Yorku, odhalil dva hlavné dôvody, prečo sa ľudia rozvádzajú – nevera a peniaze. Odborník sa nedávno podelil o svoje postrehy o rozpadnutých manželstvách v podcaste Stevena Bartletta „The Diary Of A CEO“.

Muži chcú kvantitu, ženy chcú kvalitu

Ako prvý z dôvodov, ktorým sa Sexton v podcaste venoval, bol nedostatok sexu, ktorý vedie k nevere. V tomto prípade však poukázal na to, že tento nedostatok vnímajú pohlavia rozdielne a neexistuje na to jednotný pohľad.

Sexton vysvetlil, že pri nevere síce často ide o podvádzanie, ale je to „len súčasť“, a preto označiť podvádzanie za hlavný, resp. jediný dôvod rozvodu, je „príliš zjednodušené“. Zároveň tvrdil, že k nevere zvyčajne vedie nedostatok sexu, pričom poznamenal, že muži a ženy majú pri pohľade na sex iný uhol pohľadu. Muži chcú podľa neho viac sexu, a preto v ich prípade ide o kvantitu, zatiaľ čo ženy sú skôr za kvalitu a chcú kvalitnejší sex.

„Je to ten istý dôvod, prečo je pornografia populárnejšia u mužov ako u žien – pretože muži chcú jednoducho urobiť svoju prácu,“ povedal Sexton.

Peniaze predstavujú moc

Popredný rozvodový právnik tiež vysvetlil úskalia peňazí v manželstvách. „Peniaze majú veľa spoločného s mocou. Peniaze sú o kontrole. Peniaze sú o príležitostiach, bezpečnosti, je to o celom rade vecí, ale v skutočnosti to nie je o peniazoch,“ vysvetlil Sexton. Ide tak o to, ako človek vníma peniaze, ale tiež o to, ako sa v spojení s nimi správa k iným.

Na záver Sexton pripojil k svojmu vysvetľovaniu aj radu. Aby páry nemuseli využívať Sextonove služby, radí, aby sa jeden druhému skutočne venovali. Ako príklad navrhol, aby ľudia – najmä muži, písali náhodné milostné odkazy pre svoje manželky, aby im pripomenuli, ako veľmi, a prečo ich milujú.