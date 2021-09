Pravidlá si nastavia osobitne. Gröhling vysvetlil, čo čaká niektoré vysoké školy zrejme už v prvom semestri

Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling (SaS) si myslí, že niektoré vysoké školy (VŠ) budú posúvať začiatok akademického roka 2021/2022. Uviedol to v rozhovore pre TASR s tým, že si budú rovnako samostatne nastavovať aj podmienky v rámci internátov.

COVID automat pre VŠ sa podľa šéfa rezortu školstva nastavoval s ohľadom na to, aby sa čo najdlhšie realizovalo prezenčné vyučovanie. “V rámci hybridného vyučovania, ktoré sa aj prezentuje zo strany vysokých škôl, je to nastavené tak, že pri určitých fázach – tých vyšších – nebude môcť byť 1000 ľudí na prednáške prezenčným spôsobom, ale prednáška bude prebiehať dištančným spôsobom,” poznamenal minister školstva. Ako dodal, čo sa týka seminárov alebo cvičení, bude to nastavené tak, aby sa mohli konať prezenčne.

Každá škola bude mať vlastné pravidlá

Každá vysoká škola alebo univerzita bude mať svoj vlastný semafor (prevádzkový poriadok), podľa ktorého sa bude riadiť. Ten bude, samozrejme, podliehať aj platnému COVID automatu a jednotlivým stupňom ostražitosti.

Nie je to však len o individuálnych pravidlách jednotlivých škôl, nad nimi sú ešte hygienici. Tí vypracujú usmernenie, ktorým sa môžu jednotlivé školy riadiť. Súvisieť bude s platným COVID automatom aj vyhláškami Úradu verejného zdravotníctva, uverejnené by mali byť do konca týždňa. Situácia sa môže meniť z týždňa na týždeň, záleží od nákazy v jednotlivých okresoch. Aj tomu sa budú ďalej podmienky na školách prispôsobovať.

Internáty budú v režime OTP

Pre internáty v zelenej a oranžovej fáze platí, že budú otvorené pre študentov, ktorí majú prezenčné vzdelávanie. Dôrazne sa však bude odporúčať OTP systém. V červenom pásme tak bude prezenčná výučba pre základ do 20 ľudí, do 40 ľudí OTP a do 120 ľudí, ak sú plne zaočkovaní. Bordová fáza pre školy znamená, že na prezenčnej výuke môžu mať do 20 osôb OTP a do 60 osôb plne očkovaných.

V oboch fázach je pri internátoch dôrazne odporúčané OTP. V čiernom okrese budú prezenčne iba záverečné skúšky a internáty pre tých, ktorí majú prezenčnú výučbu. Výnimku na prezenčné vyučovanie budú mať zdravotnícke odbory, aby nechýbali zdravotníci.

Gröhling uviedol, že dlhodobo v rámci kampane Za otvorené školy podporovali očkovanie. “Ponúkali sme aj výjazdové tímy, kde sme vycestovali napríklad do Nitry, a tam sa mohli zaočkovať pedagógovia, vysokoškoláci alebo zahraniční študenti,” povedal minister školstva s tým, aby sa takýmto spôsobom zvýšil pomer zaočkovanosti a bezpečná výučba na VŠ. Dodal, že v rámci všetkých fáz na zdravotníckych vysokých školách tak ako v predchádzajúcom období sa môže realizovať prezenčná výučba.

Organizácia a prevádzka VŠ bude v réžii samotných škôl. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR však odporúča, aby štúdium prezenčnou formou bolo umožnené tam, kde to epidemiologická situácia dovoľuje. V prípade, že sa niektorý okres dostane do inej farby podľa COVID automatu, situácia sa prehodnotí.